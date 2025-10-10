Rekabet Kurulu Adidas'a 402 milyon TL idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas hakkında yürüttüğü yeniden satış fiyatı tespiti soruşturmasını tamamladı.

Rekabet Kurulu, şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul kararında, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranları, hangi ürünlerde indirim yapılabileceği ve indirim dönemlerinin şirket tarafından belirlendiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu uygulamayla Adidas’ın satıcılarının yeniden satış fiyatlarını fiilen tespit ettiği ve böylece fiyat rekabetini sınırladığı değerlendirildi.

Rekabet Kurulu, yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahalenin özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etki yarattığını vurguladı.