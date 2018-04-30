Rekabet Kurulu 'Microsoft' kararını açıkladı

30 Nisan 2018

Rekabet Kurulu, Microsoft ile Diye Danışmanlık hakkında yürütülen soruşturmalarda idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketinin, internet kafelere yönelik hazırlanan "3+projesi" ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Konuya ilişkin 2011'de verilen Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine başlatılan soruşturma, yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak yürütüldü. Dosyanın müzakeresi sonucunda, Microsoft'un kanunu ihlal etmediğine ve bu teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Öte yandan Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinin hakim durumunu kötüye kullandığı, bu şirkete ait "Media Barometer" hizmetini alan reklam veren teşebbüslerin alım karteli oluşturdukları iddiaları üzerine açılan soruşturma da tamamlandı.

Soruşturma, konuya ilişkin 2014'te verilen Kurul kararının, Ankara 16. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi ve Danıştay 13. Dairesi'nin de Ankara 16. İdare Mahkemesi kararını onaması üzerine başlatılmıştı. Yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak yürütülen soruşturma sonucunda, şirketin 4054 sayılı Kanunu ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA