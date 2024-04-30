Rekabet Kurulu'ndan Duracell ve Mot Grup 13,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketinin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterilerini kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturmanın, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik uygulamaları bakımından uzlaşmayla, bölge ve internet satış kısıtlaması ile rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları bakımından taahhütle sonlandırılmasına karar verildi.

Bu kapsamda söz konusu teşebbüse uzlaşma sonucunda 8 milyon 558 bin 679 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Mot Grup'tan iki kısıtlama

Kurul, Mot Grup Bilişim Limited Şirketinin yeniden satıcılarının fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmayı da tamamladı.

Soruşturma sonucunda teşebbüsün Kanun'u ihlal ettiğine ve firmaya 4 milyon 826 bin 464 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Kurul, Metser Demir Çelik Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Opta Germany Holding GmbH aracılığıyla "Speyside I GP" tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.