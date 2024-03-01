Rekabet Kurulu'ndan sekiz bilişim şirketine para cezası

Rekabet Kurulu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, 8 teşebbüs hakkında, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle bireysel muafiyetten yararlanamayacaklarına ve toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına hükmetti.

Ceza kesilen şirketler kurulun sitesinde yayınlandı. Şirketler ve aldıkları cezalar şöyle:

- Egem Bilgi İletişim Ticaret AŞ’ye 724.877,82-TL

- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4.115.386,43-TL

- Innova Bilişim Çözümleri AŞ’ye 11.428.409,23-TL

- i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. AŞ’ye 3.824.079,86-TL

- Pia Bilişim Hizmetleri AŞ’ye 1.619.663,42-TL;

- Ericsson Telekomünikasyon AŞ’ye 7.441.079,06-TL

- Netaş Telekomünikasyon AŞ’ye 5.243.243,58-TL

- Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye 57.300.961,97-TL

Öte yandan, 12 teşebbüs hakkında, ilgili kanunu ihlal ettikleri belirlenemediğinden idari para cezasına gerek olmadığına karar verildi.

Karara 60 gün için Ankara'daki idare mahkemelerinde itiraz edilebilecek.