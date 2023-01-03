REM People Ethos’tan yatırım aldı

Alınan yatırımla birlikte REM People, yurtdışı bölge ofisi sayısını ilk etapta 8 ülkeye, daha sonraki aşamalarda ise kademeli olarak 24 ülkeye çıkartacak.

REM People CEO’su Bülent Peker, aldıkları yatırımın bir kısmını çalışanlarına ikramiye olarak dağıtacaklarını ve şirket hisselerinin %10’unu kademeli olarak çalışanlarıyla paylaşacaklarını belirtti.