REM People Ethos’tan yatırım aldı
Yapay zekâ tabanlı görüntü tanıma teknolojileri ve perakende analitiği hizmetleri sunan yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People, ilk global yatırımını Ethos Asset Management’tan aldığını duyurdu.
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Alınan yatırımla birlikte REM People, yurtdışı bölge ofisi sayısını ilk etapta 8 ülkeye, daha sonraki aşamalarda ise kademeli olarak 24 ülkeye çıkartacak.
REM People CEO’su Bülent Peker, aldıkları yatırımın bir kısmını çalışanlarına ikramiye olarak dağıtacaklarını ve şirket hisselerinin %10’unu kademeli olarak çalışanlarıyla paylaşacaklarını belirtti.