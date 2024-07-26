Renault Kangoo Multix'in 'iconic' versiyonu satışa çıktı

14 adet sürüş destek sistemi, 775 litrelik bagaj hacmi, 1.3 TCe 130 beygir benzinli motoru ile, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle satışa sunulan araç, güncel Renault motorlar teknolojisiyle donatılarak Euro 6E emisyon normunu karşılıyor. Katlandığında tamamen düz bir zemin oluşturan arka koltuklarıyla kullanışlı bir yük alanı oluşturan özelliğiyle araç, yüzde 15 daha fazla alan sağlıyor.

Yeni model, metalik terracotta kahve, bulut gri, yıldız siyah, arsenik gri, yıldırım mavi renklerinin yanı sıra, opak mineral beyaz renk seçeneğiyle beraber toplamda 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Geniş iş hacmiyle dikkat çekiyor

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Otomatik ve manuel vites seçenekleriyle satışa sunulan Kangoo Multix'in belki de en önemli özelliklerinden birisi, sahip olduğu geniş iç hacmi. Böylece hem bir aile otomobili olduğunu kanıtlarken hem de iş profesyonellerinin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.