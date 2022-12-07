Renault Trucks'ın elektrikli kamyonları yola çıkmaya hazırlanıyor

Ağır hizmet serisinden elektrikli araç alımı yapmak isteyen taşımacılık profesyonelleri, Renault Trucks E- Tech T ve C için ön talep oluşturabiliyorlar. Araçların üretimi, 2023'ün sonunda Fransa, Bourg-en-Bresse’de başlayacak.

Geniş elektrikli motor ve batarya seçenekleri

Bölgesel taşımacılık ve kentsel inşaat faaliyetlerinin gereksinimlerini karşılamak üzere Renault Trucks E-Tech T ve C araçlar, toplam 490 kW'a kadar güç sağlayan iki veya üç elektrikli motor opsiyonu ile sunuluyor.

Renault Trucks E-Tech T ve C, 390 ila 540 kWh güç çıkışına sahip dört ila altı lityum iyon batarya paketi ile donatılabileceğinden, çok çeşitli çekiş aküleri de mevcut. Bataryalar, alternatif akım (AC) ile 43 kW'a kadar veya doğru akım (DC) ile 250 kW'a kadar tamamen şarj edilebiliyor. Bu kamyonlar, tek şarjla 300 km'ye kadar, bir saatlik ara hızlı şarjla (250 kW) 500 km'ye kadar menzile sahip.

Samsung SDI tarafından tedarik edilecek batarya hücreleri ve modülleri ise Belçika'nın Ghent şehrinde Renault Trucks'ın da bir parçası olduğu Volvo Group fabrikasında monte edilecek.

Üç farklı PTO ve geniş yelpazede dingil mesafesi

Her tür üstyapıya ve dolayısıyla her türlü kullanıma kolayca uyum sağlamaları için elektrikli, elektromekanik veya şanzıman üzerinde olmak üzere üç tip PTO (PTO) ile donatılabiliyor.

44 ton azami yüklü ağırlığında olan Renault Trucks E-Tech T ve C, 4x2 ve 6x2 çekiciler, uzun kabin ve 3.900 mm dingil mesafesi ile sipariş edilebiliyor. Kamyon versiyonunda 4x2, 6x2 ve 8x4 tridem, kısa veya uzun kabin versiyonları ve 3.900 ila 6.700 mm arasında değişen on bir dingil mesafesi seçeneği bulunuyor.

Optimum performans için tasarlanan hizmetler

Sorunsuz operasyon ve optimize edilmiş performans için araçlar, eksiksiz bir hizmet yelpazesiyle birlikte sunuluyor. Özellikle, bataryaların ve aşınan bileşenlerin durumunu izleyen, aracın beklenmedik şekilde hizmet dışı kalma sürelerini önleyen, bakım işlemlerinin gruplandırılmasına ve optimize edilmesine olanak tanıyan Excellence Predict öngörülü bakım sözleşmesinin avantajlarından yararlanılabiliyor. Ayrıca Renault Trucks E-Tech T ve C, sürücülerin rotalarını planlamasına, sürücülere uzaktan görev atanmasına, müşterilere teslimat süreleri hakkında bilgi verilmesine ve enerji tüketimini optimize etmek için akülerin şarj seviyelerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanıyan Optifleet filo yönetim yazılım paketi ile uyumlu.

Renault Trucks tarafından taşımacılığın karbondan arındırılması için eksiksiz bir ekosistemin ayrılmaz parçası olarak sunulan Renault Trucks E-Tech T ve C, taşımacılık profesyonellerinin ihtiyaçlarının incelenmesinden ve analiz edilmesinden uygulama ve operasyonların izlenmesine kadar enerji geçişlerinde özelleştirilmiş bir destek sağlıyor. Bu analiz, Renault Trucks uzmanlarının GPS rotasını, hava koşullarını, taşınan yükü ve yardımcı araçların kullanımını dikkate alarak aracın tüketimini mümkün olduğunca gereceğe yakın şekilde analiz etmesini sağlayan Menzil Simülatörü aracını içeriyor.