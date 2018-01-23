Renault ve Dacia'dan "Güç Sende" servis kampanyası

23 Ocak 2018

Renault ve Dacia, araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyen müşterilerine "Güç Sende" servis kampanyasıyla yüzde 20 avantajlı fiyatlar sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault ve Dacia, araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyen müşterilerine, "Güç Sende" servis kampanyasıyla cazip fırsatlar sunuyor. 24 Şubat'a kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde fren, akü, silecek, multimedia fix paketleri ve tampon onarımları yüzde 20 avantajlı fiyatlarla gerçekleştirilecek.

Ayrıca müşteriler, Motrio lastiklerde geçerli olan 4 al 3 öde kampanyasından faydalanma hakkına sahip olacak.

Kaynak: AA