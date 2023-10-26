Risk ve tehditler iyi yönetilirse gıda sektörü büyür

Tülay TAŞKIN

Pandeminin ardından dünya genelinde enerji, emtia ve gıda fiyatlarında görülen artış ile maliyetlerin aşırı yükselmesi nedeniyle gıda sektörünün olumsuz etkilendiğini söyleyen Eti Türkiye CEO’su Ercan Öz, bunlara ek olarak son yıllarda artan kuraklığın da tarım sektöründe etkili olduğunu belirtti.

Tüm bunların sektörde risk oluşturduğunu ifade eden ve sektörü etkileyen risk ve tehditlerin iyi yönetilmesi gerektiğini ifade eden Ercan Öz, şöyle dedi: “Eti olarak faaliyet gösterdiğimiz kategoriler, tüketicilerimizin hem fonksiyonel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olduğu için son dönemlerde ülkemizi derinden etkileyen pandemi ve deprem gibi olumsuz koşulların da etkisiyle büyüyen ve tercih edilen kategoriler oldu.

Ancak diğer yandan, pandeminin ardından dünya genelinde enerji, emtia ve gıda fiyatlarında görülen artış, lojistikteki arz/talep dengesizliği, maliyetlerdeki aşırı yükseliş ve etkisi ağırlaşan kuraklık koşullarının tarım üzerindeki olumsuz etkileri de doğal olarak sektörümüzü son derece olumsuz etkiliyor.

Bütün bu risk ve tehditlerin doğru yönetilmesini çok önemli buluyoruz. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve kur artışını yavaşlatmak yönünde attığı adımların ise ekonomimizi daha istikrarlı bir noktaya taşıdığını görüyoruz. Sektörü etkileyen tüm risk ve tehditler iyi yönetildiğinde, bu yıl Türkiye ekonomisinin ve gıda sektörünün istikrarlı bir büyüme içinde olacağını düşünüyoruz.”

Dijitalleşmeye stratejik öncelik verildi

Eti Gıda olarak tüm bu süreçlerden etkilenmeden büyümek için dijitalleşme sürecini stratejik öncelik olarak belirlediklerini açıklayan Ercan Öz, dijitalleşme kapsamında makine öğrenmesi, yapay zekâ ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) gibi akıllı teknolojilerin imkanlarından faydalanarak, verimlilik ve üretkenliği daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı, yenilikçi ve öncü yaklaşımla sektörde standartları belirleyen lider bir şirket olmayı en temel sorumlulukları olarak gördüklerinin belirten Öz, kendi üretim teknolojilerini yüzde 100 yerli imkanlarla ve yetkin insan kaynaklarıyla geliştirdiklerini açıkladı.

Ercan Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gıda sektöründeki ilk Ar-Ge merkezi olarak kabul edilen ve Eti’ye kendi teknolojisini üretme gücünü sağlayan Eti Makine fabrikalarının üretimin yanı sıra yeni ürünler ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Tüketicilerin en kaliteli ürünü alma noktasında gittikçe bilinçlendiğini ifade eden Öz, “Bizler de tüm ürün stratejilerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde de ürün geliştirme çalışmalarımızla gıda sektörünün gelişimine yön vererek inovasyon ve kalite odaklı olarak büyümeye devam edeceğiz. Yatırım tarafında ise güçlü finansal yapımızla yeni ürün, kapasite artışı, verimlilik ve stratejik önceliklerimizden dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında planlanan yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

Güçlü satış ve ihracat ağı ile Türkiye’yi global pazarlarda başarıyla temsil ettiklerine inandıklarını, bu yıl İSO’nun açıkladığı 500 büyük firma sıralamasında 43. olduklarını belirten Ercan Öz, Eti’ni kurumsal yapısı hakkında bilgiler vererek, şöyle dedi: “Kurulduğumuz 1961 yılından bu yana hem gıda üretimi hem de teknoloji geliştirme alanlarında hayata geçirdiğimiz sayısız ilkle Türk gıda sektöründe standartları belirlemeye devam ediyoruz. Bugün 7 bini aşkın çalışanımız ve toplamda 300 bin metrekarelik kapalı alana sahip Türkiye ve Romanya’daki 9 üretim tesisimizde ileri teknolojiyle en yüksek kalitede üretim yapıyoruz.

Bisküvi, kek, çikolata, tuzlu atıştırmalık, gofret, fonksiyonel ve lifli ürünler, kahvaltılık ürünler, dondurulmuş ürünler, soğuk atıştırmalıklar, glutensiz ve bebeklere özel ürünler olmak üzere çok geniş bir yelpazede ürün çeşidine sahibiz. 81 markamız ve 600’e yakın ürünümüz bulunuyor. Eskişehir’deki Eti Kek Fabrikamız, Avrupa’nın en büyük kek üretim tesisi olma özelliğini taşırken, Eti Bisküvi Fabrikamız ise alanında dünyadaki en büyük ilk üç tesis arasında yer alıyor.”

Eti sektörün üzerinde büyüdü

Geçtiğimiz yıl gıda sektörünün büyüdüğünü, atıştırmalık sektörünün, Gıda’nın da üzerinde büyüdüğü bir yıl olduğunu söyleyen Ercan Öz, “Eti olarak hem mevcut hem de yeni inovatif ürünlerimizle sektörün de ötesinde büyüyerek pazar payımızı arttırdık ve bu anlamda çok başarılı geçen bir yılı geride bıraktık. Halihazırda lider bulunduğumuz Unlu Mamuller kategorisinde liderliğimizi perçinledik.

Çikolata kategorisinde ise güçlü ikinci konumunda sağlam adımlarla ilerledik. 2023 yılına hem Eti hem de paydaşlarımız ve iş ortaklarımız adına sürdürülebilir büyümeyi devam ettirme hedefiyle girdik ve şu ana kadar da başarıyla sürdürüyoruz. Amacımız faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sektörün üzerinde büyümeye devam etmektir” dedi.