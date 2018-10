Rixos, ‘her şey dahili’ Abu Dabi’ye ihraç etti

11 Ekim 2018

Selenay YAĞCI

Dünya çapında hızla büyüyen Rixos Hotels, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) dördüncü otelini açtı. Abu Dabi’nin Saadiyat Adası’nda açılan Rixos Saadiyat Island, bölgenin ilk ve tek her şey dahil resort oteli oldu.

Rixos Saadiyat Island, Osmanlı saraylarından esinlenerek lüks tasarlanan 378 odaya sahip. Otelde 366 oda ve süitin yanı sıra, özel havuzlu ve plaja doğrudan erişim imkanı olan 12 adet üç ve dört yatak odalı villalar da bulunuyor. Rixos Saadiyat Island, dünyanın dört bir yanından lezzetler sunan toplam 10 adet restoran ve barı bünyesinde bulunduruyor. Abu Dabi’nin tüm cazibe merkezlerine 30 dakikadan az mesafede yer alan Rixos Saadiyat Island’da ziyaretçiler kendilerini Louvre Abu Dabi Müzesi, Şeyh Zaid Camii, Ferrari World ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nı da bünyesinde barındıran şehrin en önemli noktalarına yakın bir konumda bulacak.

Rixos Saadiyat Island’ın 300 milyon dolarlık yatırım değeri olduğunu söyleyen Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, yaklaşık otelde 400 kişi istihdam ettiklerini ve BAE’de regülasyon sınırı olmadığını bu sebeple çalışanların yüzde 90’ının Türk olacağını belirtti. Türkiye’de turizme yatırım yapan en büyük grup olduklarını belirten Tamince, “Bu otelde yatırımcı ortaklarımız var. 3 farklı şirket. İnşaat, işletme ve sahiplik şirketi... Sahiplik şirketinin hissedarıyız. Yatırım yapmadan işletme almak isteriz ama zor oluyor” diye konuştu.

Otelde kullanılan ürünlerin 90’ının da Türk olduğunu hatta mutfakta da Türk çayından Türk zeytinine kadar bütün yerli mallarına sahip çıktıklarını vurgulayan Tamince, eskiden Türk mutfağı vurgusu yapmaya çekindiklerini şimdi ise güçlerinin Türk vurgusundan geldiğini dile getirdi. Dünyada Rixos markasına olan talebin giderek arttığını kaydeden Tamince, marka sahibi olmanın avantajını fark ettiklerini ve bu markayı dünyaya ihraç ettiklerinin altını çizerek “Dışarıda kazandığımız her misafir Türkiye’deki misafirimiz oluyor” dedi. Otellerinde Türk çalışan istihdamına özen gösterdiklerini belirten Tamince, her otelde ortalama yüzde 10 Türk çalışan olduğunu ifade etti.

BAE’nin Türkiye’den sonra en büyük pazarları olduğunu kaydeden Tamince, “Turizm alt yapısına on milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. Tema parkları, fuar festivalleriyle buraya dünyanın her tarafından turist getirmek için mücadele var. Sezon çok uzun, 300 güne yakın sezon var. Burası bizim için önemli bir hedef oldu. Rekabette avantaj getiren konsepte sahibiz Türk turizmcisi olarak. Her şey dahil konseptini bu sebeple getirdik” diye konuştu. Rixos olarak yaklaşık 10 bin çalışanı olduğunu ifade eden Tamince, “10 ülkede 27 tesisimizde 1 milyon ağırlıyoruz. 2025’te 30 ülkede 100 tesise ulaşmayı ve 3 milyon misafir ağırlamayı planlıyoruz” dedi.

Misafirlerini Türkçe karşılamaya hazırlanıyor



Yeni bir uygulama daha başlatacaklarını ifade eden Tamince, otellerinde çalışan personel hangi ülkeden olursa olsun, misafirleri Türkçe hoş geldiniz diyerek karşılayacaklarını söyledi. Yabancı personellerine de 10-15 kelimeye kadar Türkçe öğreteceklerini belirten Tamince, Türk misafirperverliğini yaşatmak istediklerini söyledi.

"Tersane İstanbul'da acelemiz yok"

İstanbul’da eski Haliç Tersanesi'nde projenin devam ettiğini belirten Tamince, Tersane İstanbul projesi hakkında şunları söyledi: “İstanbul’un farklı ürünlere ihtiyacı var. İstanbul’u yurtdışında anlatırken bir değer yaratmak istiyoruz. Yabancı bir yatırımcıyı zorla projeyi görmeye çağırmıştım. Geldiğinde “daha önce neden gelmedim” diye pişman oldu. Müze, etkinlik, otel, apartman, marina çok çeşitli ürünleri olan proje... Tarihe saygı duyarak kalıcı hale getirmek istiyoruz. 20 yıl sonra insanlar dua etsin, küfür etmesin istiyoruz. Acelemiz yok. Yakında basınla bir araya gelerek, ne yaptığımızı anlatacağız.”