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Rixos Hotels'e 10 ödül

Rixos Hotels, 24’üncüsü düzenlenen World Travel Awards’ta, farklı alanlarda 10 ödülün sahibi oldu.

Rixos Hotels'e 10 ödül
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Rixos Hotels, seyahat sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan World Travel Awards (Dünya Seyahat Ödülleri) Gala Töreni’nde 10 farklı alanda ödüle layık görüldü.

Her yıl geleneksel olarak düzelenen ve 24’üncüsü 30 Eylül 2017 tarihinde St. Petersburg’da gerçekleşti. World Travels Awards’da oteller; servis kalitesi, dekorasyon, fiyat, ulaşım, yemek, konfor gibi kriterler üzerinden değerlendirilirken, oylamalar internet üzerinden yapıldı.


Rixos Hotels'in kazandığı ödüller:

Rixos Hotels, Türkiye’nin Lider Hospitality Development Şirketi Ödülü

Rixos Sungate, Avrupa’nın En İyi Eğlence Oteli Ödülü

Rixos Premium Göcek, Avrupa’nın En İyi Lifestyle Oteli Ödülü

Rixos Premium Tekirova, Türkiye’nin En İyi Aile Resort Oteli Ödülü

Rixos Premium Belek, Türkiye’nin En İyi Resort Oteli Ödülü

The Land of Legends, Avrupa’nın En İyi Tema Parkı Oteli Ödülü

Rixos Libertas Dubrovnik, Hırvatistan’ın En İyi Deniz Kıyısı Oteli Ödülü

Rixos President Astana Hotel, Kazakistan’ın En İyi Oteli Ödülü

Rixos Almaty, Kazakistan’ın En İyi Konferans Oteli Ödülü

Rixos President Astana Hotel’in Royal Suite’i, Kazakistan'ın En İyi Otel Suiti Ödülü

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