Rixos Hotels'e 10 ödül

03 Ekim 2017

Rixos Hotels, seyahat sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan World Travel Awards (Dünya Seyahat Ödülleri) Gala Töreni’nde 10 farklı alanda ödüle layık görüldü.



Her yıl geleneksel olarak düzelenen ve 24’üncüsü 30 Eylül 2017 tarihinde St. Petersburg’da gerçekleşti. World Travels Awards’da oteller; servis kalitesi, dekorasyon, fiyat, ulaşım, yemek, konfor gibi kriterler üzerinden değerlendirilirken, oylamalar internet üzerinden yapıldı.



Rixos Hotels'in kazandığı ödüller:



Rixos Hotels, Türkiye’nin Lider Hospitality Development Şirketi Ödülü



Rixos Sungate, Avrupa’nın En İyi Eğlence Oteli Ödülü



Rixos Premium Göcek, Avrupa’nın En İyi Lifestyle Oteli Ödülü



Rixos Premium Tekirova, Türkiye’nin En İyi Aile Resort Oteli Ödülü



Rixos Premium Belek, Türkiye’nin En İyi Resort Oteli Ödülü



The Land of Legends, Avrupa’nın En İyi Tema Parkı Oteli Ödülü



Rixos Libertas Dubrovnik, Hırvatistan’ın En İyi Deniz Kıyısı Oteli Ödülü



Rixos President Astana Hotel, Kazakistan’ın En İyi Oteli Ödülü



Rixos Almaty, Kazakistan’ın En İyi Konferans Oteli Ödülü



Rixos President Astana Hotel’in Royal Suite’i, Kazakistan'ın En İyi Otel Suiti Ödülü