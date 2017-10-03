Rixos Hotels'e 10 ödül
Rixos Hotels, 24’üncüsü düzenlenen World Travel Awards’ta, farklı alanlarda 10 ödülün sahibi oldu.
Rixos Hotels, seyahat sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan World Travel Awards (Dünya Seyahat Ödülleri) Gala Töreni’nde 10 farklı alanda ödüle layık görüldü.
Her yıl geleneksel olarak düzelenen ve 24’üncüsü 30 Eylül 2017 tarihinde St. Petersburg’da gerçekleşti. World Travels Awards’da oteller; servis kalitesi, dekorasyon, fiyat, ulaşım, yemek, konfor gibi kriterler üzerinden değerlendirilirken, oylamalar internet üzerinden yapıldı.
Rixos Hotels'in kazandığı ödüller:
Rixos Hotels, Türkiye’nin Lider Hospitality Development Şirketi Ödülü
Rixos Sungate, Avrupa’nın En İyi Eğlence Oteli Ödülü
Rixos Premium Göcek, Avrupa’nın En İyi Lifestyle Oteli Ödülü
Rixos Premium Tekirova, Türkiye’nin En İyi Aile Resort Oteli Ödülü
Rixos Premium Belek, Türkiye’nin En İyi Resort Oteli Ödülü
The Land of Legends, Avrupa’nın En İyi Tema Parkı Oteli Ödülü
Rixos Libertas Dubrovnik, Hırvatistan’ın En İyi Deniz Kıyısı Oteli Ödülü
Rixos President Astana Hotel, Kazakistan’ın En İyi Oteli Ödülü
Rixos Almaty, Kazakistan’ın En İyi Konferans Oteli Ödülü
Rixos President Astana Hotel’in Royal Suite’i, Kazakistan'ın En İyi Otel Suiti Ödülü