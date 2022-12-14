Rize-Artvin Havalimanı’na uluslararası ilgi

Açıldığı günden bugüne yoğun ilgi gören, bölgemizde önemli bir boşluğu dolduran, hem yapılış yeri ve tekniği, hem de mimarisi ile ön plana çıkan, bölgeye her alanda sağlayacağı katkılar ile gündem olan havalimanına yabancı menşeili bir havayolu firması tarafından ilk düzenli uluslararası uçuş talebi, Umman ülkesine ait SalamAir firması tarafından gerçekleştirildi.

Firma sahibi ve yetkilileri yaz ayları boyunca Rize’ye, ziyaret etmiş, ziyaretleri esnasında Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve turizm sektöründen girişimcileri ile görüşmeler yapmıştı. Devam eden bu süreç, ilk düzenli uluslararası uçuş talebinin gerçekleşmesi ile neticelendi. Rize’ye özgü mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken Havalimanı’na, 2023 yılının 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında SalamAir Havayolu Şirketi tarafından Umman ülkesinin başkenti olan Maskat’tan haftada 2 gün olmak üzere seferler düzenlemeye başlayacak.