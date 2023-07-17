Roadshow Türkiye'de görücüye çıkıyor

Gayrimenkul geliştirme şirketi Binghatti, Türkiye'de ilk uluslararası yolculuğunu başlatmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında bu yaz Bodrum Mandarin Oriental’de özel bir roadshow düzenleyecek olan marka, Türkiye’den ve diğer küresel pazarlardan potansiyel müşterilerine vizyoner projesini sergileyecek.

Merkezi Dubai Binghatti’de bulunan Burj Binghatti Jacob & Co. Residences ve Bugatti Residences by Binghatti şimdiden dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gördü. Binghatti, 15 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında, zarif lüks yaşamın uzmanlarını, prestijli Mandarin Oriental'de bulunan 'Blue Beach Platformu'nda göz alıcı bir sergiyle buluşturarak alıcıların lüks ve tarihi bir gayrimenkul projesinden bir parça satın alma fırsatını sunacak.

Projeden gayrimenkul alımı için başvuruların kabul edilmeye başlandığını duyuran Binghatti, projeyi yakından deneyimlemek ve satın almak için Dubai dışındaki tek adresin Mandarin Oriental'deki roadshow olacağını açıkladı. Binghatti ayrıca, ziyaret eden müşterilerin, proje hakkında yüz yüze bilgilendirme için çok dilli, eğitimli satış personeli ile benzersiz bir sanal gerçeklik deneyiminin keyfini çıkarabileceklerini ve her iki konutun ölçekli modellerini görebileceklerini de belirtti.

Dünyanın ilk Bugatti Rezidansları olan Binghatti by Bugatti Rezidansları, Dubai'deki Business Bay ana bölgesinde yer alacak. Bugatti Konutları’nın tasarımı, şimdiye kadar tasarlanmış en yenilikçi, güzel ve lüks otomobillerden bazılarının üreticisi olan Bugatti'nin ikonik marka unsurlarını ve lüks tasarım yeniliklerini yansıtıyor. Binghatti'nin birkaç ay önce görücüye çıkardığı olağanüstü bir mimari başyapıt olan Bugatti Rezidansları, her biri özel olarak düzenlenmiş benzersiz tasarımlarıyla tamamen özgün bir dizayna sahip olan 171 Riviera Malikanesi ve 11 Sky Mansion Penthouse'dan oluşan bir koleksiyona sahip olacak.

"Bodrum, bizim için ideal bir konumdur"

Binghatti CEO'su Muhammed Binghatti şunları söyledi: “Bodrum, rafine lüks yaşamı sevenler için tercih edilen bir destinasyon olarak ünlüdür ve bu muhteşem oteli gösterişli villaları ve daireleriyle Mandarin Oriental'den daha fazla olamaz. Bu nedenle, Türk pazarında bu mimari şaheserleri sergilemek için ideal bir konum olması yanı sıra, oteli ve geniş kapsamlı tatil beldesini sık sık ziyaret eden birçok uluslararası ziyaretçiye de sunmak için Bodrum, bizim için ideal bir konumdur.”