Roca, 2023’te iç pazara odaklanacak

Banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği yenilikçi ürünleriyle dünyanın önde gelen markaları arasında yer alan Roca, büyümesini sürdürüyor. 2022 yılında Türkiye’nin en büyük armatür fabrikalarından biri olan üretim merkezinde 800 bini banyo armatürü, 200 bini gömme rezervuar olmak üzere 1 milyon adet parçalık üretim gerçekleştirerek toplam satışlarda yüzde 64'lük büyüme kaydeden şirket, iç pazara dönük satışlarda ise yüzde 55 oranında büyüdü. Türkiye’de ürettiği ürünleri başta İspanya, Portekiz, Fransa, Fas, Bulgaristan olmak üzere 60 ülkeye ihraç eden Roca, 2023’te de iç pazara odaklanmaya devam edecek. Üretimdeki yüzde 30’luk iç pazar payının, 2023’te yüzde 36’ya çıkarılması hedefleniyor.

“Satış noktalarımızı artıracağız”

2022 yılına ve sektöre ilişkin değerlendirmede bulunan Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, “Geride bıraktığımız yıl, gerek konut satışlarındaki düşüş, gerekse inşaat sektöründeki daralma dolayısıyla tüm şirketler gibi bizim için de kolay bir yıl olmadı. Buna rağmen Türkiye pazarında büyümemizi sürdürdük. İç pazara dönük üretimimiz yüzde 55 artarken, bayi sayımız 112’ye ulaştı. Gelecek yıl Türkiye’deki büyüme hedefimiz doğrultusunda, satış noktalarımızı artıracağız” şeklinde konuştu.

“Ona koleksiyonumuz çok sevildi”

2022 yılında iç pazarda öne çıkan ürünleri hakkında da bilgi veren Oliva, “Türkiye’nin en büyük armatür fabrikalarından biri olmamızın da etkisiyle 2022’de de satışlarımızın çoğunluğu yetkinliğe sahip olduğumuz armatür ve gömme rezervuar alanında gerçekleşti. Günlük kullanım sırasında faturaları düşüren ve su tasarrufuna yönelik çözümlerimiz ilgi görmeye devam etti. Bunun yanı sıra lavabo, banyo bataryası, el duşunun tek bir kutuda sunulduğu, özellikle marka ile tanışmak isteyen nihai kullanıcıların hedeflendiği ‘paket’ fikri de oldukça olumlu tepkiler aldı ve büyük talep gördü” dedi.

Ona koleksiyonuna da vurgu yapan Oliva, “2022 yılında Türkiye’de lansmanını yaptığımız, 2022 IF Tasarım Ödüllü Ona koleksiyonu, Türkiye pazarındaki kullanıcılarımız tarafından çok sevildi. Roca Tasarım Merkezi ekibi koordinasyonu ile Benedito Design stüdyosu ve NOA Intelligent Design ekiplerinin bir araya gelerek tasarlanan koleksiyon; zamansız, doğayla bağlantılı ve istenen yere kolayca entegre edilebilir olma özellikleriyle öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“2023 yılında ‘üretimde su tasarrufu’ için yeni hedefler belirledik”

Sürdürülebilirliğin Roca’nın şirket kültüründe en temel değerlerden biri olduğuna dikkat çeken Oliva, "Sürdürülebilirlik politikalarımız kapsamında üretim süreçlerinde geri dönüşüm önemli bir yer alıyor. Bu doğrultuda, 2022’de yaptığımız makine yatırımı sonucunda üretim esnasında oluşan hammaddenin geri dönüşümünü yapmayı başardık. Bu sayede yüzde 10’a yakın hammaddeyi geri dönüştürmüş olduk” dedi.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl Veolia Water Technologies Ibérica tarafından tavsiye edilen döngüsel su stratejisini uygulamaya koyduklarını da hatırlatan Oliva, “Döngüsel su stratejisi; altı aşamadan oluşan bir proje. Vitrifiye ve armatür üretimlerinin en fazla su gerektiren süreçler olması nedeniyle, proje için ilk olarak Türkiye’de Eskişehir, Fas’ta ise Settat tesislerinde başlatıldı. Eskişehir'deki üretim tesisimizin pilot bölge olması dolayısıyla Veolia ile yapılacak iş birliği kapsamında şirket üretim esnasında harcanan suyu ölçümleyerek yılsonunda bilgi iletecek ve iyileşme alanları önerecek. Bu ölçümlerle 2023 yılında ‘üretimde su tasarrufu’ konusunda yeni hedeflerimiz olacak” şeklinde konuştu.