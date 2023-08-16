Roca Grup, 2023 yılında da yatırımlarına devam ediyor

Banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği ürünleriyle dünyanın önde gelen markalarından Roca Grup, büyümeye devam ediyor. 2022 yılını; enerji maliyetindeki artışa, dünya çapında enflasyonun yükselmesine ve Rusya pazarında yaşanan zorluklara rağmen; 2,09 milyar euro ciroyla kapattı. 2021 yılına göre yüzde 1,9 artış sağlayan Roca Grup, FAVÖK’te ise, cironun yüzde 17'sine eşdeğer olan 356 milyon euro’ya ulaştı. 2020 yılından 2023’e kadar Euro bazında her sene yüzde 15 büyüme gösteren Roca Türkiye ise; İspanya, İsviçre, Bulgaristan, Portekiz ve Fransa olmak üzere toplam 40 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla birlikte 2023 yılının ilk yarısında yüzde 40 büyüme elde etti.

135 milyon Euro’luk yatırım yapıldı

2022 yılı mali verilerinde Brezilya, Hindistan, Çin ve İspanya satışlarının büyük rolü olduğunu belirten Roca Grup CEO'su Albert Magrans, “Roca Grup olarak bu kadar karmaşık bir yılda, 2021’e göre yüzde 8,9 artışla 135 milyon euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar çerçevesinde Brezilya ve Hindistan’daki tesislerin üretim kapasitesini genişlettik. Polonya’daki reçine duş tekneleri ve kompozit küvetler için yeni bir fabrika kurduk. İspanya ve Portekiz’de sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımı açısından tüm üretim merkezlerini geliştirmek üzere yatırımlar gerçekleştirdik. Ayrıca Hırvatistan’daki tesisi de bir lojistik tesisine dönüştürerek, Orta Avrupa’nın ana pazarına hizmet veren bir merkez oluşturmuş olduk. Tüm bu başarılı yatırımlarımız, yenilikçi ürünlerimiz ve profesyonellerimizin çabaları ile şirket bizi mutlu eden bir büyüme elde etti. Bu büyüme sayesinde 1,7 milyar euro’ya yükselen net varlığımız ile bu yıl da şirketimize değer katacak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Roca Grubu'nun Kurumsal Girişim Sermayesi CVC platformu Roca Grup Ventures aracılığıyla inovasyona yapılan yatırım açısından verimli bir yıl olduğunu vurgulayan Magrans, “Bu yılın ilk altı ayında da gelişimimizi destekleyen yatırımlarda bulunduk. Florida merkezli, ABD'de 500 satış noktasına sahip banyo mobilyaları ve aynaları şirketini satın aldık. Ayrıca, son kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan ev tadilatları için dijital bir platform olan Aquí Tu Reforma'ya (ATR) ilk yatırımımızı yaptık ve 120'den fazla girişim analiz ettik” dedi.

“Banyo sektöründe lider olmaya devam etmek için çalışmaları sürdüreceğiz”

Roca Türkiye olarak büyüme ivmelerinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva ise, "Roca Türkiye olarak, sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz. 2020'den 2023'e kadar Euro bazında her yıl yüzde 15 büyüme elde ederek, özellikle armatür alanında etkili bir ivme kazandık. Ancak, ürün yelpazemizde en büyük artışı gömme rezervuarlarda yaşadık. Öte yandan 2022 yılında toplam satışlarımızda yüzde 65 büyüme elde ederken, Türkiye pazarında ise yüzde 55 büyüdük. Bu yılın ilk yarısında ise bu büyüme ivmesini yüzde 40 ile sürdürüyoruz. Roca Türkiye olarak, kaliteli ürünlerimiz, yenilikçi yaklaşımlarımız ve profesyonel ekibimizle Türkiye'deki banyo sektöründe lider olmaya devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.