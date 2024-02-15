Roketsan seri üretimle ihracat odaklı büyüyecek

Nagihan KALSIN

SAHA İstanbul Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (SAHA-MİHENK), 300’den fazla sektör temsilcisinin katılımıyla Teknopark Ankara'da, milli havacılık endüstrisinin mevcut durumunun masaya yatırıldığı çalıştay düzenledi.

Çalıştayda konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, milli füze ve mühimmatların seri üretime başlandığını belirterek, “Mevcut seri üretim ve yeni seri üretim sözleşmeleri ile yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünleri başta silahlı kuvvetlerimizin hizmetine sunmayı, sonra da ihracat potansiyeli olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Seri üretim kapasitemiz yüksek”

Roketsan’ın üretim kapasitesinin seri üretimi karşılayabilecek seviyede organize edildiğine dikkat çeken İkinci, “Roketsan çok daha üst seviyelerde de seri üretim yapabilecek bir kapasiteye sahip. Bundan sonraki dönemlerde de ihracat odaklı olarak çok daha hızlı bir büyüme sürecini beraber takip edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun tamamlayan astronot Alper Gezeravcı’nın yurda dönüşü ve Roketsan’nın uzaya yönelik yürüttüğü çalışmalara da değinen İkinci, “Roketsan ülkemizin uzaya bağımsız erişimini, ulaşımını sağlamak için görevlendirilmiş durumda.

Türkiye’de kazanmış olduğumuz başarıyı, uzay teknolojilerini hedefine alarak üst noktalara taşımak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte uzayla ilgili çalışmalarımızı da kademeli bir şekilde paylaşacağız” diye konuştu. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk de “Türk firmaları dünyanın sayılı havacılık ve savunma şirketleri haline geldi. Şirketlerimiz dünyada ilk 10'a girebilmek için yoğun şekilde çalışıyor” dedi.

“Sertifikalandırılan ilk firma Roketsan”

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, “Daha önceden yurt dışındaki kurumlar tarafından yürütülen AS 9100 serisi sertifikasyon süreçleri yerlileştirilerek, Türk firmalarının yerli denetçiler tarafından denetlenmesinin ve sertifika süreçlerinin daha uygun koşullarda yerli kurumlar tarafından yürütülmesinin önü açıldı. Bu kapsamda da Roketsan yerli denetçiler tarafından denetlenen ve yerli sertifikasyon kuruluşumuz Türk Loydu tarafından sertifikalandırılan ilk firmamız oldu” diye konuştu.