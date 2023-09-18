Rönesans Holding, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yerini korudu

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Rönesans Holding, global müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerinin esas alarak hazırlandığı listede 38'inci, Avrupa'da ise 9'uncu sırada yer aldı.

Holding, dünyanın en uzun ve en derin demir yolu tüneli Gotthard Base, Avrupa'nın en yüksek binası Lakhta Center, dünyanın en büyük doğal gazdan benzin üretim tesisi olan Türkmenistan GTG, dünyanın en fazla izolatöre sahip binası Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi gibi birbirinden farklı coğrafyalarda, yüzlerce kritik ve stratejik öneme sahip projeye imza attı.

Küresel ölçekte inşaat ve yatırım projelerinin içerisinde yer alan ve aralarında Hollanda, Almanya, İsviçre, Orta Asya ülkeleri ve Karayipler'in de bulunduğu 30 ülkedeki şirketleri ile doğrudan faaliyette bulunan Rönesans Holding, 2015'ten bu yana Avrupa'nın en büyük ilk 10 uluslararası müteahhitlik şirketi arasında yer alırken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de koruyor.

"8 yıldır kesintisiz Avrupa'nın en büyük 10 uluslararası inşaat şirketinden biri olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, 8 yıldır, kesintisiz Avrupa'nın en büyük 10 uluslararası inşaat şirketinden biri olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde de dünyanın farklı coğrafyalarında prestijli ve katma değeri yüksek projelere odaklanmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi, uluslararası ortaklarımızın çok kıymetli desteklerini yanımıza alarak hedefimize ilerleyeceğiz. Uluslararası finans ve ihracat kredi kuruluşları ile yıllar içinde oluşturduğumuz iş birliğiyle yakın zamanda Sri Lanka'da gerçekleştirdiğimiz projeye benzer, dünyanın gelişmekte olan bölgelerine temiz su ve güvenli altyapı çözümleri ulaştırmak gibi sayısız yeni projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

2015'te Rönesans bünyesine katılan Hollanda merkezli inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi Ballast Nedam, Hollanda hükümeti ve Hollanda ihracat kredi kuruluşu Atradius'un destek ve finansmanıyla Sri Lanka'da "Su Temini" projesini hayata geçirmişti.

Bu proje ile Hemmathagama bölgesinde 7 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişi temiz suya ulaşabilecek.