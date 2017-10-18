Rönesans’ın 250 milyon euroluk yatırımı kapılarını açıyor

18 Ekim 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Rönesans Gayrimenkul, Küçükyalı’da 250 milyon euro yatırımla inşa ettiği Hiltown Alışveriş Merkezi’yle 27 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. 7 farklı şehirde Optimum, Piazza ve Kozzy markalı 8 alışveriş merkezi bulunan şirket, yeni açılacak AVM’lerini şehrin içinde insanların nefes alabileceği açık alan yaratma ve aynı zamanda alışveriş ve eğlence kasabası olma hedefiyle tasarladı. Kolay ulaşılabilirlik hedefinde oldukları lokasyonlarıyla Hiltown, Küçükyalı Metrosu’na 250 metre mesafede yer alıyor. 63 metrekare kiralanabilir alanı ve yakşalık 2 bin metrekare eğlence alanı olan Hiltown’da 200 mağaza, 40 cafe/restoran ve 2 bin 400 araçlık otopark bulunuyor.

Hukuki süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle 7 buçuk yılda inşa edilebilen AVM’leri ile ilgili bilgiler veren Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü Hasan Şimşek, “İlk defa bu denli açık alanı fazla bir AVM yaptık. Yeme içme alanlarına daha fazla yer verdik. Cadde ve sokaklarıyla dikkat çeken projemiz İstanbul’da insanlara farklı deneyimler sunan keyifl i bir nokta olacak. Türkiye’de AVM işlerini etkileyebilecek, hakkında fikirleri değiştirebilecek bir yer. Devam eden projelerimiz de dahil olmak üzere 2020’ye kadar 1.5 milyar euro ciro hedefimiz var” diye konuşarak sözlerini şöyle devam etti:” Yatırım çok yüksek değil. Mesela bale, aerobik gibi merkezlerin yanında müzik, tiyatro performansları gibi etkinliklerin düzenleneceği alanlara da 2 bin metrekare ayrıldı. Alanın altyapısı hazır ancak henüz bir şirketle imza atmadık. AVM’lerimize farklılıklar yaratabildiğimiz sürece sektörde yer almaya devam edeceğiz.”

Çocuklar için Danimarka’dan oyun alanları getirildi

Çocuklar için Danimarka’dan getirilen özel oyun alanlarına bin 600 metrekare ayrılan AVM’de ücretsiz bir şekilde kullanılabilen Danimarka’dan temin edilen oyuncaklar bulunuyor. Bu alanda klasik oyuncaklar yerine çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayan özel oyuncaklar getirildiği ifade eden Şimşek, “Aynı zamanda 9 Cinemaximum salonunun bulunduğu Hiltown’da canlı müzik, tiyatro gibi performansların sergileneceği alana da 2 bin 700 metrekare ayrılarak Anadolu Yakası’nın eğlence ve kültür hayatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çok amaçlı büyük salonlar olacak” dedi.