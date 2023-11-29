Rönesans'tan 8 kente şarj istasyonu

Rönesans ChargeR, kullanıcılarının ilk şarj kullanımına özel yüzde 25 indirim kampanyası uygulayacak.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu üyesi Emre Hatem, Rönesans ChargeR'ın 49 yıllık Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı'na sahip olduğunu hatırlatarak, gün geçtikçe hızla artan elektrikli araçlar ve şarj istasyonları talebine yönelik olarak 13 ayrı noktada araç şarj istasyonu ile hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

'Tüm AVM'lerde yer alacağız'

Hatem, şirket olarak Türkiye'nin en geniş AVM portföyüne sahip olduklarını ifade ederek, "Biz de şarj istasyonlarımızla tüm bu AVM'lerdeki yerimizi alarak, bu sayede müşterilerimizin şarj ihtiyaçlarını kolaylaştıracağız. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da bulunan Optimum AVM'ler, İstanbul, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Piazza AVM'ler, İstanbul'da Kozzy, Maltepe Park, Hilltown Küçükyalı, İzmir'de Hilltown Karşıyaka ve Bodrum'da istasyonlarımız bulunuyor." bilgisini paylaştı.

50 şarj ünitesi hizmete açıldı

Şu ana kadar 47 AC ve 3 DC olmak üzere toplam 50 şarj ünitesini hizmete açtıklarını aktaran Hatem, Rönesans ChargeR'ın AVM, sağlık kuruluşları, kamu kurumları, akaryakıt istasyonları, otoyollar ve devlet yollarının yanı sıra bireysel kullanım alanında da çözümler sunacağını bildirdi.

Hatem, konutlara ve sitelere Rönesans ChargeR istasyonları kurmayı öngördüklerini belirterek, organize sanayi bölgeleri, iş merkezleri, oteller, otoparkların farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacaklarını ve kullanıcı dostu mobil uygulama ile ticari ve bireysel ihtiyaçlar için en uygun çözümü sunduklarını kaydetti.