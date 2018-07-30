Rus devi MMK, Türkiye planını erteledi
Rusya'nın önemli çelik üreticilerinden biri olan ve Türkiye'de de iki üretim tesisi bulunan MMK Metalurji, bu yaz hayata geçirmeyi planladığı sıcak haddelenmiş çelik üretimi planını askıya aldı.
Rusya'nın en büyük çelik üreticilerinden MMK, Türkiye'de planladığı sıcak haddelenmiş çelik üretimini erteledi.
Şirketin ekonomi direktörü Andrey Eremin, Türkiye'deki üretimi erteleme kararlarının İran yaptırımları ve ticaret savaşı belirsizliklerinden kaynaklandığını ifade etti.
MMK, Türkiye'de sıcak haddelenmiş çelik üretiminden yılda 90-100 milyon dolar kâr bekliyordu.
Kasımda yeniden değerlendirecek
İskenderun'da bulunan MMK Metalurjii 2007-2010 yılları arasında 2 milyar dolara inşa edildi ve 2012'de sıcak haddelenmiş çelik üretimi pazardaki arz fazlası nedeniyle üretimi durdurdu. Bu yaz faaliyete girmesi planlanan tesis için Rus şirket kasımda yeniden değerlendirme yapacak.
MMK Metalurji, Dörtyol ve Gebze sanayi bölgelerinde üretim tesislerine sahip.
Kaynak: Reuters