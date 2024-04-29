Rus güvenlik şirketi Kaspersky, İstanbul Şeffaflık Merkezi'ni açtı

Kaspersky Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, firmanın 12 farklı şeffaflık merkezinin bulunduğunu belirterek, "Merkeze sahip olan ülkeler ve bölgeler, mutlu hissediyorlar çünkü bir soruları olduğunda gelip kontrol edebileceklerini biliyorlar." dedi.

​​​​​​​İstanbul Şeffaflık Merkezi'nin açılışının duyurusu, Kaspersky Kurucusu ve CEO'su Eugene Kaspersky'nin katılımıyla 12'inci Boğaziçi Siber Güvenlik Zirvesi'nde yapıldı.

Merkez, şirketin iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra siber güvenlik alanındaki düzenleyicilerin tüm Kaspersky şirket içi ürünlerinin kaynak kodunu, yazılım güncellemelerini ve tehdit tespit kurallarını inceleyebileceği bir tesis olarak hizmet verecek.

Zirvede ayrıca Kaspersky ile Boğaziçi Üniversitesi arasında bir mutabakat anlaşması imzalandı. Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından imzalanan anlaşma, gelecekteki akademik programlarda karşılıklı teknolojik işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Soruları yanıtlayan Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, işlerini tüketici güvenliğinden küçük ve orta ölçekli işletme güvenliğine, kurumsal endüstriyel güvenliğe ve şimdi de siber bağışıklığa kadar genişlettiklerini belirtti.

Kaspersky, Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliklerini pekiştirdiklerini dile getirerek, "Türkiye dijitalleşmesini sürdürürken tüm META bölgesinde bu trendin itici gücü olarak yer alıyor. Dijital yolculuklarının mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için yerel kuruluşlarla uzmanlığımız kapsamında bilgi paylaşımımızı geliştirmekten onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Siber sistemler kritik hale geldi"

Kaspersky, hükümetlerin, düzenleyicilerin kendilerini rahat hissetmediklerini vurgulayarak, "Kritik bir altyapıya ve kritik verilere sahip olduğunuzda bu teknolojilerin nerede olduğu önemli. Siber sistemler kritik hale geldi. Kendinizi rahat hissetmiyorsunuz." dedi.

Açılan merkezin önemine dikkati çeken Kaspersky, "İncelemeye açık bir şeffaflık merkezi varsa, soru işaretleri olduğunda gelip inceleyebilirler ve kontrol edebilirler. Kaspersky olarak 12 farklı şeffaflık merkezimiz var. Merkeze sahip olan ülkeler ve bölgeler, mutlu hissediyorlar çünkü bir soruları olduğunda gelip kontrol edebileceklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Ürünlerimizi daha iyi hale getirmek için biz de yapay zekayı kullanıyoruz"

Yapay zekanın siber güvenlik alanında bir problem olduğunu söylemek için henüz erken yorumunu yapan Kaspersky, şunları kaydetti:

"Buna cevap vermek zaman alacak. Ürünlerimizi daha iyi hale getirmek, teknolojimizi daha iyi hale getirmek, seviyelerini iyileştirmek, güvenliği sağlamak için biz de yapay zekayı kullanıyoruz. Ancak kötüler de saldırıları daha karmaşık hale getirmek için yapay zekayı kullanıyorlar."