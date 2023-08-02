Rusya’ya süt ürünleri Pınar Süt'ten gidiyor

Pınar Süt, ilk olarak 2015 yılında Pınar Labne ve Pınar Beyaz ürünleriyle ihracata başladığı Rusya pazarında, Türkiye’den bu bölgeye yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100’ünü gerçekleştirerek, sektörünün lideri oldu. Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, gelecek dönemlerde Rusya pazarında uzun ömürlü süt kategorisinde de ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ürün çeşitliliğine gidilecek

Hekimoğlu, “Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözlem Kurumu Rosselkhoznadzor’un, 2014 yılında aralarında Pınar Süt'ün de bulunduğu üç Türk firmaya Rusya'ya süt ürünleri ihracatı yapma izni vermesinin ardından Pınar Süt, 2015 yılında Pınar Labne ve Pınar Beyaz ürünleriyle Rusya’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye’den yapılan süt ürünleri ihracatının yüzde 17,5’ini tek başına gerçekleştirerek kaliteli ve sağlıklı süt ürünlerini dünyanın 35 ülkesiyle buluşturan Pınar Süt, bu yılın ilk 6 ayı itibariyle, Rusya pazarına yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100’ünü gerçekleştirerek sektörünün lideri oldu” dedi.

Tüketici ihtiyaçlarının coğ rafyalara göre farklılık gösterebileceğini sürekli göz önünde bulundurduklarını ve ihracattaki başarılarının temelinde bu farkındalığın yattığını belirten Gürkan Hekimoğlu, “2015 yılında Rusya pazarına ihracat yapma hakkını kazandıktan sonra yaptığımız ilk ihracat operasyonlarının ardından, Ar-Ge ekibimiz tarafından bu pazarın ihtiyaçlarına yönelik olarak bir dizi çalışma yaptık. Bunun sonucun da ise, markamıza değer katan Aromalı Pınar Labne’lerimizi ürettik ve Rusya pazarına sunduk. Şu an Rusya pazarında en çok tercih edilen ürünlerimiz haline geldiler” diye konuştu.

Suudi Arabistan'a ihracata başlayacak

Pınar Süt Suudi Arabistan'a süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresini (SFDA) temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyetin, süt ürünleri sektöründe 5 firmaya verdiği ihracat vizesine istinaden, şirketimiz Suudi Arabistan ile süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacaktır” denildi. Açıklamanın ardından Pınar Süt hisseleri tavan fiyattan işlem gördü.