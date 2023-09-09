S Wallet ile telefon ve saat üzerinden temassız ödeme teknolojisi

Samsung, Türkiye’deki kullanıcılarına özel yeni bir mobil cüzdan uygulaması geliştirdi. S Wallet adlı uygulama ile kullanıcılar, akıllı saat ve akıllı telefonları üzerinden Visa’nın güvenli ve hızlı ödeme altyapısı ile hem yurt içinde hem yurt dışında kolayca temassız ödeme yapabilecek. Kullanıcılar, Türkiye İş Bankası iştiraki ödeme ve e-para kuruluşu Moka’nın lisansı ile üretilen ön ödemeli kartlarına para yükleyip harcamalarını online ve fiziki olarak gerçekleştirebilecek. Proje kapsamında Visa özellikli S Wallet kart sahipleri, Türkiye İş Bankası’nın kendilerine özel olarak sunacağı Maximum kampanyalarından yararlanabilecek. S Wallet ile kullanıcılar kendi aralarında para gönderebilecek, istedikleri banka hesabından ya da karttan cüzdanlarına para transfer edebilecek, İş Bankası Bankamatiklerinden ücretsiz para yüklemesi yapabilecek.

“Türkiye’de ilk kez sunuyoruz”

S Wallet ile ilgili görüşlerini aktaran Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Samsung olarak Türkiye’de ilk defa kendi ödeme çözümünü hayata geçiren mobil telefon markasıyız. Kullanıcılarımız S Wallet ile cüzdansız alışverişin rahatlığını yaşarken ödemelerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek. S Wallet ile 3 yıl içerisinde 1 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Samsung S Wallet kullanıcılarına lansmana özel olarak toplam 1 milyon TL hediye ediyoruz. S Wallet üzerinden ilk defa 100 TL ve üzeri harcama yapan kullanıcılarımıza 50 TL hediye ediyoruz” diye konuştu.

Güvenilir platformlar buluştu

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Bugün tanıttığımız S Wallet, giyilebilir teknolojiler ile güvenli ve hızlı ödeme yapma özelliğinin buluştuğu en optimum örneklerden birini bizlere sunuyor. Bu aynı zamanda, Visa’nın küresel ölçeği ve en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan teknolojik ağı ile ödemeleri güvende tutma prensibimizin bir başka örneği” dedi. Pazarama Genel Müdürü ve Moka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Uğraş Kaygalak da normalde pazaryerlerinin ek olarak sundukları cüzdan hizmetini farklılaştırarak, online alışverişi cüzdanın bir fonksiyonu haline getirdiklerini söyledi.