Saat oscarları sahiplerini buldu; GPHG 2022

Günay DEMİRBAĞ

Saat Oscarları olarak nitelendirilen yılın en önemli saat yarışması GPHG (Grand Prix D’Horlogerie De Geneve) 2022 sonuçlandı. Çağdaş saatçiliğin mükemmelliğini ve yaratıcılığını yükseltmek üzere 22. kez düzenlendi. Ayrıca bu yıl yenilik olarak Mekanik Masa Saati kategorisi de eklendi. Tüm elemelerden geçip 254 saat arasından finale kalan 90 adet model Cenevre’de sergilenmesinin yanı sıra dünya turuna çıkarak, Yeni Delhi, Kazablanka’da meraklılarıyla buluştu. Yarışma sonrasında da ilk kez New York’da görücüye çıkacak. GPHG’nin nefesler tutularak beklenen gecesinde en büyük ödül olan “Aiguille d’Or”’un sahibi MB&F, LegacyMachine Sequential EVO oldu.

KADIN SAATİ ÖDÜLÜ PARMIGIANI FLEURIER, TONDA PF AUTOMATIC

Daha küçük kasa boyutu ile karşımıza çıkan yeni Tonda PF Automatic 36mm çapa sahip. Markanın kendi atölyelerinde otomatik bir mekanizma ile donatıldı. Kendisini daha ince bir bilek için uygun bir formatta tanıtıyor. Parmigiani Fleurier'e özgü tüm detay çizgilerini taşıyor. İnce guilloche minimalist kadran, 18 ayar pembe altın kasa ve tırtıklı çerçevesi ile sade model adeta zarafetin bir tanımını tekrar yapıyor. Kadranı üzerinde Grain d'Orge gloşe desenleri yer alıyor. 100 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Kendinden kurum mekanizması 60 saat güç rezervi ile çalışıyor. Fiyatı: 49.500 CHF

KADIN KOMPLİKASYON SAAT ÖDÜLÜ HERMÈS, ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

Hermès Arceau, 38 mm çapında ve 4,4 mm kalınlığında çelik kasası içerisinde, dünya zamanını bileklere taşıyor. Özel geliştirilen mekanizması dairesel bir disk ve hareketli sayaç vasıtasıyla 24 saat dilimini yani "Travelling time"ı gösteriyor. Mekanizma 122 bileşenli modülden oluşuyor. Gerçek bir teknik ve estetik meydan okuma olan "Seyahat süresi" komplikasyonu, Hermès H1837 mekanik kendinden kurmalı mekanizmaya entegre edildi. Modele deri kayışı eşlik ediyor. Kadranı ise mavi galvanik üzerine gravür çalışmaları ile desenlendirildi. 40 saat güç rezervi var. Fiyatı: 21.010 CHF

ERKEK SAATİ ÖDÜLÜ ATELIER AKRIVIA, CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN II

İsviçre saatçiliğinin geleneksel yapısına inanan Akrivia, tasarımlarını da bu mottoya bağlı olarak yapıyor. Cenevre'de bulunan yüksek saatçilik markalarının izlerini takip ederek, kaliteli zaman makinaları üretmek için kuruldu. İsviçre saatçiliğinin günümüze kadar elde edilen kazanımlarını vizyonu ile ustaca birleştiriyor. 2018 yılında GPHG ödülünü ilk kez erkek saati kategorisinde Chronomètre Contemporain (RRCC I) modeli ile kazandı. Çağdaş süslemelerle ustaca kullanması saatlerin tasarımını farklı bir alana taşıyor. Örneğin kadran, yüksek kaliteli 19. yüzyıl cep saatlerinde kullanılan standart malzeme olan grand feu emayeden yapılıyor. Bununla birlikte 1930'ların ve 1940'ların geleneksel "sektör" kadranına modern bir dokunuş getiren bir tasarıma da sahip. Saatin arkasındaki boşluktan görülen RRCC02 mekanizmasının esrarengiz bir havası var. İlk bakışta selefinin aynısı gibi görünse de farklı bir gerçeklik olduğu ortaya çıkıyor. Mekanik ve işlevlere sahip tamamen yeni bir yapı olan kalibre, ilk tasarımını yansıtmak için dikkatle tasarlandı. 50 adet limitli üretildi. Kendinden kurum mekanizmaya sahip ve platin kasası 38 mm çapında. 82 saat güç rezervi özelliği bulunuyor. Fiyatı: 125.000 CHF

İKONİK SAAT ÖDÜLÜ TAG HEUER, MONACO X GULF

TAG Heuer Monaco Gulf, ikonikleşen modeli ile ödüle layık görülmesi saat severleri hiç şaşırtmadı. Özellikle otomobiller ve saatler bir arada düşünüldüğünde her zaman ilk akla gelen tasarım oldu. Saatin kadranına odaklanan Gulf dokunuşları, Monaco'nun rafine estetiği ile birleşiyor. Gulf vurguları da zarif bir şekilde öne çıkarıldı. Yeni modelde ilk kez saat 3 konumunda yer alan dakika alt sayaçlarında üç renk ince çizgi uygulandı. Ayrıca Monaco Gulf ’un kadranda bulunan logosu tamamen beyaz olarak kullanıldı. Opal güneş ışını deseni fırçalanmış kadran, saatin sportif görüntüsünü bozmadan şıklık kazandırıyor. Porsche Gulf yarış arabalarındaki numaralardan bir esinlenme olarak saat 12 konumuna, rodyum kaplamalı "60" sayısı yerleştirildi. Özellikle Monaco Gulf sürümleri için tasarlanan tipik perfore görünümündeki kayışında değişiklik yapılarak farklı boyutlarda delikler uygulandı. 1970'lerde orijinal Monaco modellerine takılan tasarımın bir uzantısını yaşatıyor. Böylece Special Edition saate, geçmişe bir selam gönderme imkanı sağlıyor. 39 x 47.4 mm ölçülerinde çelik kasası, 100 metre su basıncına dayanıklı. FIYATI: 7.250 CHF

ERKEK KOMPLİKASYON SAAT ÖDÜLÜ HERMÈS, ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

Dünya saatlerini öğrenmenin farklı yollarını sunan Arceau, platin ve titanyumdan yapılmış 41 mm çapında kasaya sahip. Hermès için özel olarak geliştirilen benzersiz " Travelling Time” mekanizması, dairesel bir disk ve bir mobil sayaç aracılığıyla 24 saat dilimini ifade ediyor. Özel 122 bileşenli modül, 4,4 mm kalınlığında bir kasa içerisinde yer alıyor. "Seyahat süresi" komplikasyonu, tamamıyla teknik ve estetik alanlarda meydan okuma olarak nitelendiriliyor. Hermès H1837 mekanik kendinden kurmalı mekanizmaya entegre halde uygulandı. 40 saat güç rezervi ile çalışıyor ve kendinden kurum mekanizması bulunuyor. Fiyatı: 26.850 CHF

TOURBILLON SAAT ÖDÜLÜ H. MOSER & CIE, PIONEER CYLINDRICAL TOURBILLON SKELETON

H. Moser & Cie'den Pioneer Silindirik Tourbillon Skeleton markanın üç boyutlu model tasarımı alandaki uzmanlığını yansıtıyor. 12 atm su basıncına dayanıklılığı mekanizmasının komplike olmasına rağmen günlük hayatta da rahat kullanımını sağlıyor. Tamamen iskeletleştirilmiş mekanizma 34 mm çapındaki kasa içerisinde yer alıyor. Saat 6 konumunda silindirik denge yayı ile donatılmış bir dakikalık uçan tourbillonun "baletik dansını" rahatlıkla gözler önüne seriyor. Beyaz H. Moser & Cie. logosu Super-LumiNova® içeren seramik bazlı bir malzeme olan Globolight® kullanılarak oluşturuldu böylece modele üç boyutlu görünüm kazandırıldı. Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton modelinde siyah timsah derisi kayışı sunuluyor ve çelik, kauçuk, tekstil veya kudu deri kayış ile seçenekler bulunuyor. Fiyatı: 79'000 CHF

TAKVİM VE ASTRONOMİ SAATİ ÖDÜLÜ KRAYON, ANYWHERE

Güneşin doğduğu ve battığı zamanı ifade eden Anywhere, Krayon’un ikinci saatçilik eseri olarak karşımıza çıkıyor. Günün uzunluğunu ve güneşin doğup battığı saati göstererek tüm gün hareketlerini doğru zamanı ile söyleyebilme imkanını sağlıyor. Yeni çalışması ile marka bir kez daha saatçilikte bir ilke imza atıyor: Anywhere – zamanın Dünvya ile olan ilişkimizi işaret ettiği yer olarak tasarlandı. 'Hiperkomplikasyon' olan Everywhere modelinin bir devamı olarak Dünya’nın herhangi bir yerinde gün batımı ve gün doğumu zamanını gösterebilen bir tasarım. Bu model 2018'de Grand Prix d'Horlogerie de Genève'de (GPHG) İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Krayon's Anywhere, saatin kalbinde asılıymış gibi duran bir kadranın or tasına yerleştirilmiş özel ibreler ile saatler ve dakikalardan oluşuyor. Küçük bir güneşin sürekli hareket halinde dolaştığı ve 24 saatin üzerindeki zamanı gösteren halka şeklinde bir bölge ile çevrili. Bu bölgenin iki sektörü var: gündüz (gökyüzü mavisi) ve gece (koyu mavi). Beyaz altın kasası 39 mm çapında üretildi. Fiyatı: 125.000 CHF

DALIŞ SAATİ ÖDÜLÜ TUDOR, PELAGOS FXD

Tudor Pelagos FXD modeli Fransız Donanması muharebe yüzücüleri ile birlikte geliştirildi. İhtiyaç duyulan özelliklere göre su altı navigasyonu için tasarlandı ve profesyonel kullanıma optimize edildi. Fransız Donanmasının Pelagos FXD modeli, daha fazla sağlamlık ve güvenilirlik için 42 mm titanyum kasanın ana gövdesine işlenmiş sabit kayış çubukları gibi TUDOR'da yeni olan birçok işlevsel özelliği içeriyor. 120 çentik ile dönebilen bezele sahip olması modelin önemli özelliklerinden bir diğeri. 60'tan 0'a geriye doğru derecelendirilmiş çift yönlü, ISO 6425:2018 dalgıç saatleri standardına uymaz, bunun yerine savaş yüzücülerinin özelliklerinden biri olan “sualtı navigasyonu” olarak bilinen yöntemi uyguluyor. Estetik açıdan Pelagos FXD modeli, Fransız Donanması tarafından tarihsel olarak kullanılan TUDOR dalgıç saatlerinden ilham alındı. Rengi lacivert ve markanın zayıf ışık koşullarında saatlerinin ışıldama yoğunluğunu artırmak için 1969 yılında tanıttığı Snowflake olarak bilinen karakteristik kare saat imlerine ve köşeli ibrelere sahip. 42 mm titanyum kasası 200 metreye kadar su geçirmez. Pelagos FXD'ye ayrıca kabartma motifli ve tokalı tek parça kauçuk kayış ile sunuluyor. Fiyatı: 3'700 CHF

MÜCEVHERLİ SAAT ÖDÜLÜ BULGARI, SERPENTI MISTERIOSI HIGH JEWELLER

Gizli saatleri uygulama konusunda uzman olan marka, sahip olduğu bilgi ve beceriyi genlerinden ediniyor. En küçük mekanik mekanizmalardan biri olan mikro kalibreli Piccolissimo ile güçlendirilen Serpenti Misteriosi, pembe altın bir kasanın içerisinde gizli saat olarak tasarlandı. Muhteşem işçiliğini İsviçre saatçilik uzmanlığıyla birleştiriyor. Yılan kıvraklığıyla bileği saran model, turkuaz uçlar, parlak kesim pırlantalar ve büyüleyici rubellit gözlerle süslenmiş. Serpenti Misteriosi High Jewelry gizli saat mekanik üretim manuel kurmalı mikro hareketli, BVL 100, 12.30 mm çapında, 2.50 mm kalınlığında, 1.30 gr ağırlığında, 30 saatlik güç rezervi ve 21.600 vph (3 Hz) frekansta. 40 mm 18 kt pembe altın kasa ve turkuaz uçlu bilezik seti, pırlanta kesim pırlanta ve gözler için iki armut kesim rubellit, pavé set pırlanta kadran. Fiyatı: 246'000 CHF

SANATSAL EL İŞÇİLİĞİ ÖDÜLÜ VOUTILAINEN, JI-KU

Voutilainen, Jı-Ku modeli ile yüzlerce yıldır var olan bir zanaatı günümüze getiriyor. Japonya'nın en büyük cila sanatçılarından biri olan Tatsuo Kitamura, Japon geleneğinin zirvesinde yer alan eserleri yaratıyor. Saiei Makie ve Somata zaiku ile cilalama tekniklerininden yaratılan kadranın tamamlanması birkaç ay sürdü. Kinpun (altın tozu), Jyunkin-itakane (altın yaprak), Yakou-gai (büyük yeşil sarık kabuğu) ve Awabi-gai (Yeni Zelanda'dan deniz kulağı kabuğu) kullanılarak oluşturuldu. Kari Voutilainen'in, Japon geleneğini İsviçreli haute horlogerie modeline ustalıkla uyarlamasının eşsiz bir örneği. Doğu ve Batı'yı mükemmel bir uyum içinde birleştiren, mekanik ve görsel bir sanat eserini ifade ediyor. 1 adet limitli üretilen modelin platin kasasının çapı 39 mm. Deri kayış ile tasarımın bütünlüğü korunuyor. Fiyatı: 365'000 CHF

İLHAM VEREN SAAT ÖDÜLÜ SYLVAIN PINAUD, ORIGINE

Öncelikli amaç hassas bir uyum yaratmak olunca tüm parçanın grafik kompozisyonu, öne zarif bir şekilde yerleştirilmiş regülatör ile asimetrik tasarımını vurguluyor. Gümüş renkli kadran, mükemmel okunabilirlik sunmak için kontrastlar ve kaplamalar üzerinde desenlere sahip. Zamanı anında ve doğru bir şekilde gösteren el yapımı pembe altın ibrelerin tasarımına özel bir özen gösterilmiş. Bu kreasyon aynı zamanda zarif neoklasik sadeliği ile ayırt edici bir şekilde öne çıkıyor. Saatin her bir parçası kasanın yuvarlak hatlarıyla uyum sağlarken, zarifçe kavisli kulplar klasik zarafeti somutlaştırıyor. Önemli bir tork sağlayan bir zemberekle bir araya getirilen mekanizma, 55 saatlik uzun bir güç rezervi boyunca istikrarlı çalışıyor. 40 mm çaplı gümüş kasa içerisindeki ana plaka ve köprüler Alman gümüşünden yapıldı. Elle kurum mekanizması bulunuyor. Fiyatı: 73.200 CHF

MEYDAN OKUYAN SAATLER ÖDÜLÜ M.A.D. EDITIONS, M.A.D.1 RED

Son 17 yıldır MB&F'nin kurucusu Maximilian Büsser, sıra dışı zaman makineleri yaratıyor. Ancak markanın sahibi Max ayrıca birkaç yıldır çılgın MB&F dokunuşuyla erişilebilir bir saat yapmak için çalışıyor. 2021'de piyasaya sürülen orijinal M.A.D.1 sadece MB&F'nin tedarikçileri "The Friends"e ve markanın kulübü olan "The Tribe" üyelerine öneriliyordu. Bununla birlikte, 2022’de daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla M.A.D.1 RED çıkarıldı. M.A.D.1 RED, aynı yenilikçi kasa yapısıyla orijinal M.A.D.1 ile aynı platform üzerine inşa edildi. Saat ve dakika için iki döner silindir içeren aynı yanal zaman göstergesine sahip. Tek yönlü sarımı için seçilen ters çevrilip ve modifiye edilmiş Miyota mekanizması ile destekleniyor. Fiyatı: 3.125 CHF

KRONOMETRİ ÖDÜLÜ GRAND SEIKO, KODO CONSTANT-FORCE TOURBILLON

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon, Grand Seiko'nun mekanik komplikasyon saati. Grand Seiko'nun mekanik saat yapımcılığı için benzeri görülmemiş bir sabit doğruluk düzeyine ulaşabiliyor. Tüm bu yenilikler benzersiz bir mekanizma olan Calibre 9ST1 yer alıyor. 48 saat boyunca test edilerek Grand Seiko Sabit Kuvvet Standardı olarak bilinen yeni bir doğruluk standardı belirliyor. Saat, iki mekanizmanın benzersiz hareketinden ve yaptığı ritmin sesinden esinlenilerek Kodo, Japonca'da 'kalp atışı' olarak adlandırıldı. Kasası hem Platinum 950 hem de Grand Seiko'nun Brilliant Hard Titanium'undan yapıldı. Kodo, yüzyıllar önce samuray zırhı yapmak için kullanılan "Himeji Kurozan derisi" adlı son derece dayanıklı bir malzemeden yapılmış özel olarak işlenmiş bir baldır kayışı ile sunuluyor. Ayrıca 10 bar su geçirmezlik sunuyor. Platin kasası 43.8 mm çapında. Elle kurum mekanizmaya sahip ve 20 adet limitli üretildi. Fiyatı: 382.000 CHF

KÜÇÜK İBRE ÖDÜLÜ TRILOBE, NUIT FANTASTIQUE DUNE EDITION

Trilobe’un tasarımı minimalizmi destekliyor ve algılarla cesurca oynuyor. Zarif damarlı kadran, simetrik şekillere meydan okuyarak, üçü sürekli rotasyonda olan dört parçadan oluşur. Dakika ve saniyelerin iç içe geçmesi, saten cilalı ve parlatılmış kadranı sonsuzluk hissi yaratıyor. 1930'ların vintage şıklığı meraklıları için Dune edisyonu, gösterişli renk tonunun yeniden doğuşunu ifade ediyor. 5. sınıf titanyum kasa 40.5 mm çapında. 48 saat güç rezervi ve kendinden kurum mekanizmaya sahip. Fiyatı: 9'800 CHF

INOVASYON ÖDÜLÜ VAN CLEEF & ARPELS, LADY ARPELS HEURES FLORALES CERISIER WATCH

Lady Arpels Heures Florales Cerisier saat, pembe altın, beyaz altın, beyaz ve sarı pırlantalar, pembe safir, beyaz sedef, minyatür boyama, saat ve yan dakika göstergesi için çiçek açma modülü ile donatılmış kendinden kurmalı mekanik mekanizmaya sahip. Maison, 1906'dan beri onu büyüleyen doğaya saygılarını sunmak için Carl Von Linné tarafından 1751 tarihli Philosophia Botanica kitabında geliştirilen çiçekli saat konseptinden (Horologium Florae) ilham aldı. İçinde, İsveçli botanikçi, çiçekleri zamanı göstermek için günün belirli anlarında açılıp kapanan çok çeşitli bitkilerden oluşan bir bahçe kadranda yer alıyor. Üç boyutlu kadranı, 12 korolun açılıp kapanmasıyla zamanın geçişini şiirsel bir şekilde tasvir ediyor. Kadranı hayata geçirmek için, tamamen Cenevre'deki Les Ateliers Horlogers Van Cleef & Arpels ustaları tarafından geliştirilen modül yaklaşık 166 parçadan oluşuyor. Bu bahçenin her bir yaprağı eklemli ve saat mekanizmasına bağlı, karmaşık bir montaj gerektiriyor. Açılan çiçekler her geçen saat yeni bir kombinasyon oluşturması karmaşık mekanizmasının akıl oyunlarını ortaya koyuyor. Pembe altın kasası 38 mm ve deri kayış ile sunuluyor. Kadran malzemesi olarak işçiliğini pekiştirici sedef seçildi. Kendinden kurum mekanizmaya sahip ve 36 saat güç rezervi ile çalışabiliyor. Fiyatı: 247.000 CHF

CESARET ÖDÜLÜ BULGARI, OCTO FINISSIMO ULTRA 10TH ANNIVERSARY

Toplam 1.80 mm kalınlığa sahip Octo Finissimo Ultra, 21 Mart 2022'de açıklanan incelik konusunda 8. dünya rekorunu temsil ediyor. Bu başarı, aşırı uçlarla oynayarak sınırlarının ötesine geçme arzusunu ifade ediyor. Kumlanmış titanyumdan monokromatik bir görünüme sahip olan saat, ultra ince kasasıyla sadece 1,50 mm kalınlığındaki entegre bilezik ile eşleşirken, kadran mekanizmanın detaylarına daha yakından bakmaya davet ediyor. Benzersiz bir QR kodu gravürü, mekanik dünya ile dijital boyutun arasında köprü kurarak bir NFT'ye ve meta veriye bağlanmayı sağlıyor. Mekanik üretim ultra ince mekanizmalı, manuel kurmalı, regülatör göstergeli, BVL180 kalibreli, 28’800vph (4hz) ve 50 saatlik güç rezervine sahip. Kumlanmış titanyumdan 40 mm kasa, 10 Parçadan oluşan sınırlı sayıda üretim ile sunuluyor. Fiyatı: 427.000 CHF

“AIGUILLE D’OR” BÜYÜK İBRE ÖDÜLÜ MB&F, LEGACY MACHINE SEQUENTIAL EVO

Bağımsız saatçiler arasında başarılarına alıştığımız MB&F, yarışmaya Stephen McDonnell tarafından tasarlanan LM Sequential EVO ile katıldı. Mükemmel bir kronograf model. LM Sequential EVO, saniyelik büyük bir sayaç ve 30 dakikalık daha küçük bir sayaç içeren iki tam kronograf ekranına sahip. Kasanın ilgili taraflarındaki başlat/durdur ve sıfırlama düğmeleri kullanılarak birbirinden tamamen bağımsız olarak başlatılabilir, durdurulabilir ve sıfırlanabilir. Ancak bu kronograf, birden fazla zamanlama moduna izin veren devrim niteliğindeki "Twinverter" ikili anahtarı sayesinde çok daha ilerisini ifade ediyor. Daha önce hiç görülmemiş bir kombinasyon ile kol saatini karşımıza çıkarıyor. Paslanmaz çelikten hafif ve titanyumdan daha dayanıklı olan zirkonyumdan yapılan EVO kasa, 80 metreye kadar su geçirmezlik, vidalı kurma kolu, entegre kauçuk kayış özelliklerine sahip. Fiyatı: 172'000 CHF

SIRADIŞI MEKANİK SAAT ÖDÜLÜ FERDINAND BERTHOUD FB 2RSM.2-1

Chronomètre FB RSM, 1768'de Ferdinand Berthoud tarafından geliştirilen H.M.8 olarak bilinen Marine Clock No. 8 deniz kronometrelerinden ruh kazandı. Patentli tourbillonu 'sabit kuvvet' vererek enerjinin dağılımını sağlıyor. Bu alışılmadık saatin kadranı da farklı regülatör tipi uygulamaya sahip. Yani saat, dakika ve saniye göstergesi eş eksenli değil. Kadranı, denizde yapılan seyir esnasında ölçümleri ve zamanın okunmasını kolaylaştıran bir tasarım ortaya koyuyor. FB 2RSM.2-1 modeli 18 ayar pembe altından yapılmış yuvarlak bir kasaya ve siyah rodyum işlemeli dikey saten fırçalanmış yüzeye sahip. Fiyatı: 270'000 CHF

KRONOGRAF SAAT ÖDÜLÜ GRÖNEFELD 1941 GRÖNOGRAFF TANTALUM

Saat bilimi horoloji dünyasının usta kardeşleri Bart ve Tim Grönefeld, 1941 Grönograaf ile Kronograf kategorisinde Grand Prix d'Horlogerie de Genève'in ödülünü kazandılar. Böylece GPHG’den aldıkları üçüncü ödülü atölyelerine götürdüler. 2014'te Tourbillon kategorisinde Parallax Tourbillon ve 2016'da 1941 Remontoire ile Erkek Saat Kategorisinde birinci olmuşlardı. Bart ve Tim Grönefeld, nam-ı diğer "The Horological Brothers", çeşitli komplikasyonlara sahip bir dizi farklı saat ürettiler, ancak 1941 Grönograaf onların ilk kronografı. Grönefeld değerleriyle uyumlu olan bu yeni model, birçok dahiyane detayı bünyesinde barındırıyor. Mekanizması, kalibre G-04, sadece kaliteli malzemeleri kapsamakla kalmayıp aynı zamanda Grönefeld'in finisaj konusundaki 'tavizsiz' yaklaşımını destekleyen 408 parçadan oluşuyor. Kıvrımlı şekilli 1941 tantalum kasası 1941 Grönograaf modeli ile geri döndü. Kasa çapı 40 mm ve elle kurum çalışan model 25 adetten oluşan sınırlı sayıda üretildi. Saatler, dakikalar, Lancette ibreleri ve yamuk indeksler ile merkez dışı bir kadranda gösteriliyor. Alev mavisini çelik ibrelerinde kullanarak saatçilik geleneğinin izlerini yansıtıyorlar.Fiyatı:180'500 CHF