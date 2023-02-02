Sabancı Holding, üst üste ikinci kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde

Kadın liderliği ve yetenek havuzundaki cinsiyet dengesi, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel taciz karşıtı politikalar ve marka algısı olmak üzere beş temel kriter üzerinden şirketlerin cinsiyet eşitliği performanslarını ölçen endekste, bu yıl 45 ülke ve bölgeden toplam 484 şirket yer almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, “100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse yaşıt olan Sabancı Topluluğu olarak, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini en üst düzeyde sahipleniyoruz. Ülkemize ve insanımıza örnek olma misyonumuzun bizlere verdiği sorumlulukla, Sabancı Topluluğu bünyesindeki tüm iş süreçlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı en büyük şirket değerlerimizden biri olarak görüyoruz. İşe alımda fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, yönetim kurulunda kadın temsili, esnek çalışma, kapsayıcı iş gücü gibi proje ve uygulamalar aracılığıyla, kadın çalışanlarımızın Sabancı Topluluğu’nun hiçbir seviyesinde cinsiyetle ilgili bir ayrıma maruz kalmaması konusunda ilk günden bu yana son derece kararlı bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bugün, gerek Holdingimizin gerekse Topluluk şirketlerimizin, cinsiyet eşitliği konusunda kendi sektörlerinin referans noktası olarak kabul edilmesi bu alandaki çabalarımızın en önemli sonucu. Dünyada cinsiyet eşitliği alanında en saygın endekslerden biri olarak kabul edilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne, geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da dahil edilmemiz, bu yolda bize büyük mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.

Bloomberg Başkanı ve ABD %30 Kulübü Kurucu Başkanı Peter T. Grauer de “2023 GEI'ye dahil olan şirketleri tebrik ediyoruz. Hem ilgi hem de üyelikte, cinsiyetle ilgili ölçümlerde ortak bir şeffaflık hedefini yansıtan, global bir artış görmeye devam ediyoruz” dedi.