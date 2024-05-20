Sabancı Renewables'in ABD'deki Cutlass II GES projesi devreye alındı

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, ayrıca, 15 Kasım 2023 tarihinde kamuya duyurulan finansman sözleşmeleri kapsamında, 184 milyon USD tax equity (vergi avantajlı sermaye) yatırımının fonlaması 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve eş zamanlı olarak çeşitli bankalardan alınan mevcut inşaat kredileri uzun vadeli proje finansman kredisine dönüştürüldü. Devreye alınan Cutlass II Güneş Enerjisi Santrali yıllık bazda 15 milyon USD seviyesinde FAVÖK yaratması hedefleniyor.

Açıklamada, "Sabanci Renewables Inc.'in ABD'deki ikinci yatırımı olan ve başarılı bir şekilde finansmanı tamamlandığı 29 Mart 2024 tarihinde kamuya duyurulan 232 MW güneş ve 60 MW depolama kapasiteli Oriana Güneş Enerjisi Santrali projesi de planlandığı şekilde ilerlemekte olup, 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. Her iki projenin devreye alınmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc. ABD'de toplam 504 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşacak olup, toplam kapasitenin daha da artırılması yönünde çalışmalara devam edilmektedir." denildi.