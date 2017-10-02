Sabancı Vakfı, 2 milyon lira hibe verecek

02 Ekim 2017

Sabancı Vakfı, hibe programları kapsamında bu yıl 8 projeye toplam 2 milyon TL hibe verecek.

Sabancı Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl hibe programlarına 200'ün üzerinde başvuru geldi. Projeler, öncelikle Sabancı Vakfı ekibi, daha sonra sivil toplum alanında deneyimli kişilerden oluşan değerlendirme kurulu ve son olarak Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek destek verilecek projeler belirlendi.

Bu kapsamda belirlenen toplam 8 projeye, 2 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Destek verilecek projeler, "Çocuk Yaşta Evlilikler ile Mücadele", "Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi", "Benim Sesim, Benim Toplumum", "Birleştirilmiş Sınıflar için Birleşmiş Öğretmenler", "Kız Kardeşler Laboratuvarı", "Benim Okulum, Benim Haklarım", "Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte Hayatta Birlikte" ve "Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum" şeklinde sıralandı.

"Herkesin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için çalışıyoruz"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak, 43 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalıştıklarını; eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma ve bireylerin hayatında fark yaratma misyonuyla pek çok proje hayata geçirdiklerini aktardı.

Toplumsal gelişmenin ancak fırsat eşitliği ve katılımla mümkün olabileceğine inandıklarının altını çizen Koyunsağan, bu anlayışla, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Hibe Programları kapsamında destek sağladıkları projelerle kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere her bireyin haklardan eşit olarak yararlandığı bir toplum için çalışıyoruz. 2017'de 'engellilerin eğitim haklarına erişimi', 'toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması', 'mülteci hakları', 'öğretmenlerin güçlendirilmesi' gibi alanlardaki projelere destek veriyoruz. Destek verdiğimiz projelerin her birinin toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretmek için önemli sonuçları olacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA