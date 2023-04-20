Sabancı Ventures’ten yeşil hidrojene 800 bin dolarlık yatırım

Sıfır karbon salımına sahip yeşil hidrojen, karbon ayakizini azaltabilmek için mobilitiden sanayiye ve yenilenebilir enerjiye kadar birçok farklı alanda da kullanılabilmekte.

2020 yılında Tulika Raj ve Saeid Masudy Panah tarafından kurulan Ar-Ge merkezi Avustralya’da bulunan girişim ise hem şirketlerin hem de ülkelerin sıfır emisyon hedeflerine önemli katkı sağlayacak. 1.5 milyon dolarlık yatırım turunda 800 bin dolar ile en yüksek yatırımı sağlayan ise Sabancı Ventures oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, “Sabancı Topluluğu olarak Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen üretimine geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şimdi de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz SunGreenH2 yatırımı, topluluk olarak bizlere 2030’a kadar 120 kat büyüyerek 120 milyar dolara ulaşması beklenen yeşil hidrojen pazarında erken pozisyonlanma fırsatı sunuyor.

Bu yatırım, Sabancı Ventures’ın Asya-Pasifik bölgesindeki ilk girişim sermayesi yatırımı olması açısından da çok önemli. Gerçekleştirdiğimiz yatırımla ‘Dünya’nın Sabancı’sı’ olma yolundaki global ölçekte yaptığımız yatırımlarımıza Sabancı Ventures ile bir yenisini daha ekledik. Sabancı Topluluğu olarak ‘yeni ekonomi’ ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

SunGreenH2 ne yapıyor?

Singapur merkezli SunGreenH2, geleneksel hidrojen üretimini dönüştürmek üzere geliştirdiği teknolojisi ile sürdürülebilir enerji kaynakları ve suyu kullanarak yeşil hidrojen üreten ekipmanlar geliştiriyor. Patenti kendine ait elektrolizör teknolojisi ile SunGreenH2, sektördeki rakiplerine göre yeşil hidrojeni çok daha çevreci, uygun maliyetli ve verimli üretmeyi hedefliyor.