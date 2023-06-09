SabancıDx’e yeni genel müdür

Sabancı Topluluğu’nun dijital teknolojiler alanındaki global büyüme hedefinde kritik rol oynayan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) ve SabancıDx şirketlerinde yeni atamalar gerçekleşti. 2019 yılından bu yana SabancıDx’in Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tevfik Kor, SabancıDx Genel Müdürü olarak atandı. Kor, bu görevine ek olarak DxBV Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (Chief Operation Officer) görevini de yürütecek.

Tevfik Kor bu rolünde entegre hibrit bulut hizmetleri yapısının DxBV markasının ürün ve hizmet portföyüne uyumlu bir şekilde tasarlanması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Kor, DxBV “ortak hizmetler” operasyonlarının DxBV portfolyo şirketlerinde ölçeklenebilir olmasına yönelik süreçleri de yönetecek. Tevfik Kor ayrıca Radiflow Yönetim Kurulu Üyesi rolüne de devam edecek.