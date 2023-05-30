Sagist Grup Afrika’da AVM yatırımına hazırlanıyor

Sagist Grup, küresel ölçekli büyüme stratejisini Senegal’in başkenti Abidjan’da yaptığı Lagoon AVM ve eğlence merkezi yatırımıyla sürdürüyor. Modern Mimarisi ve lüks detaylarıyla dikkat çekecek olan Lagoon AVM, 1500 metre karelik çatısıyla Afrika kıtasının en prestijli restoran ve eğlence merkezine de ev sahipliği yapacak. 44 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanması planlanan Lagoon AVM’nin yıl sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Fildişi Sahillerinin ve başkent Abidjan’ın özellikle Fransa’nın önde gelen isimlerinin tercih ettiği önemli bir tatil merkezi olduğunu belirten Sagist Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Durmaz, “Küresel ölçekte lüks mobilya ve otel mobilyası alanında öncü bir marka olarak, Afrika Kıtası’nın “yeni cazibe merkezini” inşa ediyoruz. Lagoon AVM, dünyaca bilinen lüks markalara ev sahipliği yapacak ve biz Sagist Grup olarak bu markaların birçoğuyla anlaşmalarımızı yaptık. Burası sadece bir AVM değil, eşsiz tasarımı ve eğlence merkeziyle Batı Afrika’nın en yeni cazibe ve çekim merkezi olacak” dedi.

Viyana da yeni showroom açıyor

Çağdaş ve klasik tarzları bir arada sunarak lüks mobilya üretiminde dünya çapında aranan bir marka olan Sagist Mobilya, Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirmek ve müşterilerine daha yakın olmak amacıyla Viyana’da yeni bir showroom açıyor. Viyana’nın prestijli konumuna dikkat çeken Metin Durmaz, “Sanatın, kültürün ve lüksün Avrupa’daki simge şehri olan Viyana bizim için ideal bir seçim. Yeni mağazamızla birlikte hem Avrupa’nın hem de dünyanın başka bölgelerinden gelen müşterilerimiz, ürünlerimizi yakından deneyimleme ve satın alma imkanına sahip olacaklar. Bu mağazayla birlikte biz de küresel ölçekli büyüme planlarımızda önemli bir adım atmış olacağız” dedi.

Sagist Group’un uzmanlaştığı bir diğer alan ise otel mobilyaları. Son 20 yılda dünya genelinde 160’tan fazla beş ve daha yüksek yıldızlı otel için mobilya tasarımı ve üretimi yapan grup, bu alanda dünyanın sayılı şirketlerinden bir olma özelliği taşıyor. Uzak Doğu’dan Güney Amerika kıtasına kadar birçok ülke ve bölgede onlarca otelin mobilya üretim ve tasarımını gerçekleştirdiklerini belirten Metin Durmaz, “Ne Türkiye’de ne de Avrupa’da böyle bir referansı olan şirket yok. Bütün projelerimizi başarıyla teslim ettik ve nitelikli projelerle yola devam ediyoruz. Müşterilerimiz genel olarak referans üzerine geliyor. Biz de grubumuzda müşteri memnuniyetini zirveye çıkarmak için gerekli özeni gösteriyoruz. İşin sonunda da müşteri memnuniyet, biz de gurur yaşıyoruz” dedi.