Sagist Grup’tan Afrika’ya 44 milyon $’lık AVM yatırımı

Grup küresel ölçekli büyüme stratejisini Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan’da yaptığı Lagoon AVM ve eğlence merkezi yatırımıyla sürdürüyor. Modern mimarisi ve lüks detaylarıyla dikkat çekecek olan Lagoon AVM, 1.500 metre karelik çatısıyla Afrika kıtasının en prestijli restoran ve eğlence merkezine de ev sahipliği yapacak.

44 milyon dolarlık yatırımla tamamlanması planlanan Lagoon AVM’nin yılsonunda hizmete girmesi planlanıyor. Sagist Grup Başkanı Metin Durmaz, Fildişi Sahillerinin ve başkent Abidjan’ın özellikle Fransa’nın önde gelen isimlerinin tercih ettiği önemli bir tatil merkezi olduğunu söyledi.

Durmaz, “Küresel ölçekte lüks mobilya ve otel mobilyası alanında öncü bir marka olarak, Afrika Kıtası’nın ‘yeni cazibe merkezini’ inşa ediyoruz. Lagoon AVM, dünyaca bilinen lüks markalara ev sahipliği yapacak ve biz Sagist Grup olarak bu markaların birçoğuyla anlaşmalarımızı yaptık. Burası sadece bir AVM değil, eşsiz tasarımı ve eğlence merkeziyle Batı Afrika’nın en yeni cazibe ve çekim merkezi olacak” dedi.