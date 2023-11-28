“Sağlık hizmetini tek çatı altına alıyoruz”

Aksigorta tamamlayıcı sağlık sigortalarında müşterilerine iki farklı kurum ağı seçeneği sunuyor.

T1 ve T2 olacak şekilde iki networkü bulunduğunu söyleyen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Tamamlayıcı sağlık sigortalarında müşterilerimize 15 günlük bebekler ve 18 yaşından küçük çocuklara özel tek başına sigorta imkânı, üç yıl kesintisiz sigortalı olmaları halinde ömür boyu yenileme güvencesi, online uzman doktor, diyetisyen ve psikolog hizmeti ile ihtiyaç durumunda görüntülü görüşme fırsatı sağlıyoruz.

18 yaş üstü bireylere yılda bir kez kullanabilecekleri check up teminatını hediye ediyoruz” diyor. Yakın zamanda yeni bir sağlık şirketini hayata geçirmeyi planladıklarını da açıklayan Tolga Tezbaşaran, bu sağlık şirketi ile tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında sunma imkanına kavuşacakları bilgisini veriyor. Aksigorta sağlık alanında halen 906 tanesi hastane, 694’ü doktor olmak üzere toplam 1600 sağlık kuruluşu ile anlaşmalı.

“TSS’de yaş sınırımız 55”

Aksigorta'nın sadece TSS anlaşmalı hastane sayısının 476 olduğu bilgisi paylaşan Tolga Tezbaşaran, sigortanın şartlarına ilişkinse şu bilgiyi verdi; “Yeni TSS yaptıracaklar için; gruplara özel TSS’de yaş sınırımız 64, bireysel TSS de ise 55. SGK tarafında kapsam altında olan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. Fiyatsal bir örnek vermek gerekirse İstanbul’da yaşayan 35 yaşındaki sağlıklı bir kadın için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primimiz yatarak tedavi için 3.127 TL, yatarak ve ayakta tedavi içinse 8.287 TL’dir.”