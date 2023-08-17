sahibinden.com Rekabet'e sözlü savunma verdi

Toplantıya Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlık etti. Soruşturma heyeti temsilcisi toplantıda, sahibinden com'un kurumsal üyelerin emlak satış - kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinde hakim durumda olduğu, kurumsal üyelerinin birden fazla platform kullanmalarını ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hakim durumunu kötüye kullandığının belirlendiğini bildirerek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası istedi.

Sahibinden.com adına sözlü savunma yapan Avukat İlmutluhan Selçuk ise, Rekabet Kurulu tarafından resen soruşturmanın başlatıldığını belirterek, ihlal iddiasının dayandığı sahibinden.com üyelik sözleşmelerinin ve sahibinden.com'a aksedilen uygulamaların rekabeti kısıtlayıcı olmadığını, iddialara dayanan sözleşme yükümlerinin neredeyse aynılarının yerli, yabancı, irili ufaklı, onlarca ilan sitesi tarafından benimsendiğini ve başka e-ticaret sitelerince de uygulandığını, sahibinden.com'un bu sözleşme yükümlerine dayalı olarak herhangi bir üyesi aleyhine tek bir işlemi bulunmadığını söyledi. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.