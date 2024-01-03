Sahibinden.com'da erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcıları da sunucu hatası vermeye devam ediyor.

'Teknik sorun'

Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."