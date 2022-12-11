sahibinden.com'un ikinci el alışveriş festivali başladı

sahibinden.com, kullanılmayan eşyayı komisyonsuz satışa çıkararak ihtiyacı olan ürünleri almak isteyenleri İkinci El Alışveriş Festivali'nde buluşturuyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, İkinci El Alışveriş Festivali'nde katılımcıları; ilan verdikçe onlarca hediyeden birini kazanma şansı, seçili kategorilerde geçerli yüzde 50 hizmet bedeli indirimi, sosyal medyada severek takip ettikleri isimlerin ürünlerine sahip olma fırsatı bekliyor.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Cansu Dengey, Hakan Kütahya, İrem Akdemir, Merve Özkaynak, Umut Eker ve daha birçok ismin ürünlerini satışa çıkaracağı İkinci El Alışveriş Festivali, 16 Aralık'a kadar devam edecek.

"İkinci El & Sıfır Alışveriş" kategorisinde en az 5 ilan vererek çekilişe başvuran kullanıcılar, 5 adet iPhone 13, 25 adet İkinci nesil Apple Airpod kulaklık veya 50 adet 1.000 TL'lik Migros dijital alışveriş kodu hediyelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.

2 milyonun üzerinde aktif ilanın yer aldığı "İkinci El & Sıfır Alışveriş" kategorisinde ilan verilen eşyannın "Giyim, Anne Bebek veya Ev Dekorasyonu" alt kategorilerinde olması durumunda çekiliş hakkı ikiye katlanıyor. Çekilişi kazanan şanslı isimlerin listesi, 28 Aralık'ta sahibinden.com’da yayımlanacak.

S-Param Güvende’yi tercih edenler pek çok ek hizmete erişebiliyor

İkinci El Alışveriş Festivali süresince "Giyim", "Anne ve Bebek", "Ev Dekorasyon", "Cep Telefonu ve Bilgisayar" alt kategorilerinde 50 TL ve üzeri ilanlar üzerinden S-Param Güvende hizmeti kullanılarak yapılan ikinci alışverişlerde hizmet bedelinde yüzde 50 indirim imkanı sağlanıyor.

sahibinden.com'un "İkinci El & Sıfır Alışveriş" kategorisinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, yüz yüze veya S-Param Güvende hizmeti ile alışveriş yapma imkanı buluyor. Kullanıcıların alışveriş deneyimini zenginleştiren S-Param Güvende hizmeti, taksitli ödemeden kolay iadeye kadar pek çok yeniliği birleştirerek tek noktadan ulaşılabilir hale getiriyor.

Ürün alıcıya, anlaşmalı kargo firmasıyla ücretsiz olarak gönderiliyor. sahibinden.com tarafından kasım ayında açıklanan verilere göre, kullanıcıların S-Param Güvende ile yaptığı alışverişler 2021 yılının kasım ayı verileriyle karşılaştırıldığında yüzde 176 arttı. sahibinden.com'un "İkinci El &Sıfır Alışveriş" kategorisine yoğun ilgi gösteren sahibinden.com'luların sayısı geçen yılın kasım ayından bu yana yüzde 26 büyüdü.

İkinci el kullanımı hem eşyanın hem de dünyanın ömrünü uzatıyor

sahibinden.com, sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. sahibinden.com, İkinci El Alışveriş Festivali ile kullanıcıları ikinci el kullanımına teşvik etmeyi amaçlayarak eşyanın yeniden kullanıma kazandırılmasına da dikkati çekiyor.

sahibinden.com, iki senedir üst üste “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı” raporunu yayınlıyor. Raporlar, ikinci elin sürdürülebilirliğe katkısına dair sonuçları somut ve sayısal verilerle ortaya koyuyor ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.