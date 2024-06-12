'Sahne XL'de bu sene 18 girişimci sunum yapacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Sahne XL etkinliğinde girişimci ve yatırımcıyı 17’nci kez buluşturmaya hazırlanıyor.

Girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlayan, yatırımcılara yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL, 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 'Ön Kuluçka' ve 'Kuluçka' programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yapacak.

2024'ün teması: Momentum

2019 yılından beri yılda iki kez düzenlenen etkinlikte, girişimci sunumlarının yanı sıra söyleşi ve paneller de düzenleniyor. Bu yıl ‘Momentum’ temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Etkinliğe katılım ücretsiz

Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren etkinlik BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde 27 Haziran Perşembe günü saat 12.30’da kapılarını açacak. Etkinliğe katılmak için btm.istanbul adresinden kayıt olunması gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlik, girişimci sunumları ile devam edecek.

İş dünyasının fark yaratan isimleri söyleşide buluşacak

Etkinliğin Erken Aşama Girişimler İçin ‘DOs & DON’Ts’ isimli ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan yer alacak. AI – Ups & Downs isimli ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor & Fundraiser’dan Melih Herman Simon katılacak.

Etkinlikte yer alacak girişim ve girişimciler

Etkinlikte sunum yapacak girişimciler ve girişimleri şöyle:

Girişim Girişimci

SKYMOD Teknoloji Mahmut Oltan Dere

Yenesse Mansur Çelik

E-dison AI Reyhan Eren

Heysem AI Mahmut Sözeri

Shipink Oytun Yüksel

Mangrov Yunus Arı

KamyondaPOS Burak Şerbetci

Mentor Özel Ders Murat Necmi Uzuner

Upfolx Oguzhan Cetin

Valufy Emrah Oral

MonitUp Faruk Durak

Aivigo Muhammed Gündoğdu

Anytime Barış Barsan

Yomio Drops Şenay Akça

Dendal Cepte Ömer Özdemir

BlueOperation Muhsin Özezen

Fraktal Games Studio Oktay Mehmetoğlu

Akasu Ahmet Kağan Örün