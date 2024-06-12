'Sahne XL'de bu sene 18 girişimci sunum yapacak
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)’nin yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği, 27 Haziran'da 18 girişimcinin sunumu ile gerçekleştirilecek.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Sahne XL etkinliğinde girişimci ve yatırımcıyı 17’nci kez buluşturmaya hazırlanıyor.
Girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlayan, yatırımcılara yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL, 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 'Ön Kuluçka' ve 'Kuluçka' programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yapacak.
2024'ün teması: Momentum
2019 yılından beri yılda iki kez düzenlenen etkinlikte, girişimci sunumlarının yanı sıra söyleşi ve paneller de düzenleniyor. Bu yıl ‘Momentum’ temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.
Etkinliğe katılım ücretsiz
Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren etkinlik BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde 27 Haziran Perşembe günü saat 12.30’da kapılarını açacak. Etkinliğe katılmak için btm.istanbul adresinden kayıt olunması gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlik, girişimci sunumları ile devam edecek.
İş dünyasının fark yaratan isimleri söyleşide buluşacak
Etkinliğin Erken Aşama Girişimler İçin ‘DOs & DON’Ts’ isimli ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan yer alacak. AI – Ups & Downs isimli ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor & Fundraiser’dan Melih Herman Simon katılacak.
Etkinlikte yer alacak girişim ve girişimciler
Etkinlikte sunum yapacak girişimciler ve girişimleri şöyle:
Girişim Girişimci
SKYMOD Teknoloji Mahmut Oltan Dere
Yenesse Mansur Çelik
E-dison AI Reyhan Eren
Heysem AI Mahmut Sözeri
Shipink Oytun Yüksel
Mangrov Yunus Arı
KamyondaPOS Burak Şerbetci
Mentor Özel Ders Murat Necmi Uzuner
Upfolx Oguzhan Cetin
Valufy Emrah Oral
MonitUp Faruk Durak
Aivigo Muhammed Gündoğdu
Anytime Barış Barsan
Yomio Drops Şenay Akça
Dendal Cepte Ömer Özdemir
BlueOperation Muhsin Özezen
Fraktal Games Studio Oktay Mehmetoğlu
Akasu Ahmet Kağan Örün