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'Sahne XL'de bu sene 18 girişimci sunum yapacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)’nin yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği, 27 Haziran'da 18 girişimcinin sunumu ile gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Sahne XL etkinliğinde girişimci ve yatırımcıyı 17’nci kez buluşturmaya hazırlanıyor.

Girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlayan, yatırımcılara yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL, 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 'Ön Kuluçka' ve 'Kuluçka' programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yapacak.

2024'ün teması: Momentum 

2019 yılından beri yılda iki kez düzenlenen etkinlikte, girişimci sunumlarının yanı sıra söyleşi ve paneller de düzenleniyor. Bu yıl ‘Momentum’ temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

Etkinliğe katılım ücretsiz 

Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren etkinlik BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde 27 Haziran Perşembe günü saat 12.30’da kapılarını açacak. Etkinliğe katılmak için btm.istanbul adresinden kayıt olunması gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlik, girişimci sunumları ile devam edecek.

İş dünyasının fark yaratan isimleri söyleşide buluşacak 

Etkinliğin Erken Aşama Girişimler İçin ‘DOs & DON’Ts’ isimli ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan yer alacak. AI – Ups & Downs isimli ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor & Fundraiser’dan Melih Herman Simon katılacak.

Etkinlikte yer alacak girişim ve girişimciler

Etkinlikte sunum yapacak girişimciler ve girişimleri şöyle:

Girişim                                                         Girişimci

SKYMOD Teknoloji                                     Mahmut Oltan Dere

Yenesse                                                         Mansur Çelik

E-dison AI                                                     Reyhan Eren

Heysem AI                                                    Mahmut Sözeri

Shipink                                                          Oytun Yüksel

Mangrov                                                        Yunus Arı

KamyondaPOS                                             Burak Şerbetci

Mentor Özel Ders                                         Murat Necmi Uzuner

Upfolx                                                            Oguzhan Cetin

Valufy                                                            Emrah Oral

MonitUp                                                        Faruk Durak

Aivigo                                                            Muhammed Gündoğdu

Anytime                                                        Barış Barsan

Yomio Drops                                                 Şenay Akça

Dendal Cepte                                                Ömer Özdemir

BlueOperation                                              Muhsin Özezen

Fraktal Games Studio                                Oktay Mehmetoğlu

Akasu  Ahmet                                              Kağan Örün