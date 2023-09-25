Şahsuvaroğlu Grup, Torres bayi lansman toplantısını gerçekleştirdi

18-19 Eylül’de gerçekleşen toplantıya Türkiye çapındaki 23 bayiden 35 firma sahibi ve satış müdürleriyle birlikte çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Şahsuvaroğlu Grup YKB Nihat Yavuz Şahsuvaroğlu, KGMobility SsangYong’un Avrupa kalitesinde pazarın ihtiyacına göre ürün ürettiğini söyledi.

B ve C SUV segmentinde ‘Tivoli’, ‘Tivoli Grand’ ve ‘Korando’ modellerine ‘D segment Torres’in eklendiğini ifade eden Nihat Yavuz Şahsuvaroğlu, “Ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve iş amaçlı da kullanılabilen Musso Grand Çift Kabin Pick Up ile marka, ürün gamını genişletti” dedi.

Nihat Yavuz Şahsuvaroğlu, kasım ayında Torres elektriklinin 2024 yılının başında ise çift kabin elektrikli Torres Pick UP’ın tüketicilerle buluşacağını sözlerine ekledi.