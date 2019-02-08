Salt Finans, firmalara finansal danışmanlık hizmetleri veriyor

08 Şubat 2019

HİLAL SÖNMEZ

Salt Finans'ın kurucusu ve Genel Müdürü Serbülent Altıparmak, bankalarla aynı dili konuşamayan firmaların içinde bulundukları zorlukları aşmasında son derece profesyonel bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Altıparmak, “Kayseri'de finansal yönetim, danışmanlık ve eğitim alanlarında hizmet veren tek kuruluş biziz. Şu anda Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye geneli büyük firmalarla da çalışmalarımız var” dedi.



Firmanızın kuruluş hikâyesini kısaca anlatır mısınız?

Salt Finansal Yönetim ve Eğitim'i, aslında uzun yıllar öncesinde bankacılık yaparken kafamda kurmuştum. Ancak şartlar olgunlaşmamıştı. Aradan geçen yıllar tecrübelerimi artırdı ve 2016 yılında home office olarak başlattığım faaliyetleri 2018 yılbaşı itibariyle şirketleştirdim. Asli mesleğim olan ticari bankacılık yöneticiliği birçok sektörü yakından tanımama neden olmuştu. O yüzden hangi sektörde hangi eksiklikler var, sorunlar neler gibi çözüm bulunabilecek soruları yanıtlamak çok zor olmadı. Bu durum zaten içimizde olan girişimcilik ruhunu ortaya çıkardı ve gemimiz limandan demir aldı.

Eğitim konularınız içerisinde neler yer alıyor?

Eğitimleri genel olarak firmaların kurumsallaşma ve bu olguya dair ihtiyaçları üzerine kurguladım ayrıca kurumsallaşmanın bireyler üzerinde etkili olmasını da önemsiyorum. Kişisel gelişim olarak adlandırılan eğitimlerimiz tüzel kişiliklerin ihtiyaçları üzerine ihtiyaç analizi yapılarak oluşturuluyor. Eğitim alacak olan grup öncelikle analiz edilir ve yaş, eğitim, yapılan iş gibi faktörler göz önüne alınarak planlama yapılır. Çözüm ortaklarımızla yapılan toplantılarda eğitimlerimizin adının veya konusunun önemli olmadığını, ihtiyaç bildiren kişi veya kuruluşların analiz edilmesinin öncelikli olduğunu konuşuruz. Bu alanların ana başlıkları ise: kişisel gelişim eğitimleri, kalite eğitimleri ve ticaret eğitimlerinden oluşuyor. Alt kırılımlarında ise yaklaşık olarak 50 farklı konu bulunuyor.

Danışmanlık taleplerini en çok Kayseri'den mi yoksa farklı büyük illerden mi alıyorsunuz?

Genel olarak Kayseri ağırlıklı çalışıyoruz ancak şehir dışı müşterilerimizde var. İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde yoğunluklu olarak hizmet verdiğimiz firmalar var. Ancak danışmanlık konusuna Kayseri'de faaliyet gösteren ticari firmaların önyargı ile yaklaştığını söyleyebilirim. Ticaretin geçmişinin oldukça uzun bir zamana yayıldığı, ticaret kültürünün yoğun olduğu ilimizde bilgiye karşı bir defans gösterilmesi de özellikle belirtmek istediğim başka bir konu. Danışmanlık müessesi ilimizde çok bilinmiyor. Daha önce yaşadıkları olumsuz tecrübelerinde etkisi maalesef yadsınamaz. Güvenmeleri biraz daha zaman alacak sanırım. Çalışmalarımızı ise sözleşmeli olarak yapıyoruz. Müşterilerimizle yapılan sözleşmelerimizde gizlilik maddelerinin bulunması referans isteme durumunda bizleri ciddi manada olumsuz etkiliyor. Ancak çalıştığımız firma bunun bilinmesini istemiyor ve bizde referans olarak gösteremiyoruz. Bu durumun da olumsuz etkilerini yaşıyoruz.

Firmanızın istihdamı hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?

Firmamız merkezi olan Kayseri’de bir yardımcı personel ve 1 stajyer öğrencimiz var. İşimizin tecrübe gerektiriyor olması alanında uzman ve açıkçası işi benim gibi benimseyerek çalışacak personellerin bulunması gerçekten çok zor. Yapmış olduğumuz iş alanında profesyonel bilgi birikimleri ve tecrübeler gerekli olduğu için 2 avukat, 2 mali müşavir, 2 bağımsız denetçi, 1 yazılım firması ve Euler-Hermes Kayseri acentesi ile çözüm ortaklığı sözleşmelerimiz var. Eğitim tarafında ise İstanbul ve Bursa merkezli eğitim kurumları ile çalışıyoruz. Aslında çok kalabalık bir ekibimiz mevcut önemli olan sonuç alabilmek olduğu için biz buna odaklandık.

Ağırlıklı olarak hizmet verdiğiniz sektörler hangileridir?

Aslına bakarsanız Salt Finans için sektörün önemi yok. Mevcut bulunan analiz programlarımız ve eğitimlerimiz her sektör için kullanılabilecek nitelikte düzenlendi. Ama mevcutta mobilya, çelik kapı, makine ve gıda gibi sektörlere hizmet veriyoruz.

2018 yılını firmanız açısından, Türkiye iş dünyası açısından ve sektörünüz açısından kısaca değerlendirir misiniz?

2018 yılı bizim ilk resmi yılımızdı. Bu yüzden genel olarak firmanın tanıtımı ve tecrübelerimizin piyasa bünyesine nüfuz etmesini sağlamakla geçti. Ancak az zamanda büyük işler başardık. Yılın son 4-5 ayında ülke genelinde yaşanan ekonomik şartların değişikliği dolayısıyla bizim gibi çalışan firmalara duyulan ihtiyaç arttı. Ancak firmaların ekonomik zorluklar içerisindeyken ilk vazgeçtikleri giderler bizim gibi firmalara yapılan ödemeler oldu. Ancak kurumsal olarak nitelendirdiğimiz firmalardan böyle bir geri dönüş almadığımız için de iş hacmimizde büyük bir sorun teşkil etmedi. Ülkemizin içinde bulunduğu sorun bence tamamen yönetimsel olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye güçlü bir ülke ve neler yapabileceğimizi tüm dünya biliyor. Daha önce pek çok şey başaran milletimiz, ülke ekonomisini de güzel seviyelere çıkaracaktır. İş dünyasının zor dönemler geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Öncelikle ekonomik zorluklardan ancak ve ancak üretime yönelerek, profesyonel ekiplerle ihracata yönelik çalışmalar yaparak çıkabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Şimdiye kadar tüketim toplumu olarak yaşadık, artık tükettiklerimizi üreterek yaşamayı öğrenmeliyiz. Finansal danışmanlık sektörü açısından bir değerlendirme yapacak olursak, ülke genelinde sadece büyük illerde aktif olarak çalışmalar yürütebiliyoruz. Holding olarak bilinen firmaların tamamında danışmanların koyduğu kurullar bulunuyor. Daha küçük ölçekli firmalarda da alanında uzmanlaşmış en az 4 danışman firmadan hizmet alınıyor. Sektörün geleceğinin açık olduğunu düşünüyorum.

Firmanızın rakiplerine göre müşterilerine sunduğu avantajlardan bahseder misiniz?

Salt Finans, Kayseri'de alanında hizmet veren ilk ve tek kurum. Rakiplerimiz olarak nitelendirilen firmalar var ancak bizimle aynı kategoride faaliyet göstermiyorlar. Kimi daha büyük işlerle kimileri de daha küçük işlerle ilgileniyorlar. Bizim en önemli farkımız ise eğitim alanında sunduğumuz hizmetler. Müşterilerimiz farkımızı ancak çalışmaya başladıktan sonra anlayabiliyorlar.

Türkiye’de sektörünüzün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Firma olarak Türkiye pazarına yönelik orta ve uzun vadeli planlarınız nelerdir?

Türkiye’de danışmanlık sektörü geleceği son derece parlak bir sektör. Burada dikkat edilmesi gereken en büyük nokta güven probleminin aşılması. Bu güven problemini aştıktan sonra son derece gerçekçi verilere sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye pazarına zaten ufak ufak girmeye başladık ancak ekip noktasında bazı eksikliklerimiz var. Bunları da en kısa zamanda tamamlayacak olursak neden olmasın Dünya’ya bile açılabiliriz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Salt Finansal Yönetim olarak bilgi ve tecrübeye inancımız sonsuz. Profesyonelliğin ve teknolojinin etkin kullanılması ile her kurum ya da kişi başarıya ulaşabilir. Çünkü doğru bir tanedir. İnanın hiç zor değil sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Güven faktörünü zamanla aşacak olan Kayseri ticaretin önde gelen firmaları, bizim gibi firmalarla ve alanında profesyonel uzmanlarla çalışarak geleceğe daha büyük bakacak ve emin adımlarla yürüyecektir. Kendisini tanımak ve mevcut durumundan vazife çıkartmak isteyen herkesi kahvemizi içmeye bekliyoruz.