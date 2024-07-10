Samsung çalışanlarından 'süresiz grev uzatma' kararı

Maaş, ek ikramiye ve izin sistemi gibi konularda iyileştirme talebiyle başlatılan grevin 'süresiz' uzatıldığı aktarılan açıklamada, şirket müzakere masasına gelene kadar greve devam edileceği bildirildi. Samsung tarafından konuya dair yapılan açıklamada da greve rağmen üretimde herhangi aksama olmadığı belirtildi.

Şirket iş gücünün yüzde 24'ü grevde

Güney Kore'de 8 Temmuz'da, Samsung'un 13 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerde çalışanların isteklerini kabul etmemesi üzerine NSEU grev kararı almıştı. Samsung çalışanları, 3 günlük grevi başlatmak üzere şirketin Hwaseong bölgesindeki tesisinin girişinde protesto düzenlemiş, ilk gündeki gösteriye 6 bin 540 kişi katılmıştı. 30 bin üyeye sahip NSEU'nun, Samsung'un 125 bin kişilik iş gücünün yüzde 24'ünü oluşturduğu belirtiliyor.