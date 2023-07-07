Samsung, Q2 kârında yüzde 96 düşüş uyarısında bulundu

Beklentilere paralel olan bu düşüş beklentisi, hafıza çiplerinde birkaç çeyrektir görülen arz fazlasının devam etmesinden kaynaklandı.

Bilgisayar ve telefon satışlarında görülen düşüş, bu cihazlarda kullanılan hafıza çiplerinin fiyatının düşmesine yol açıyor. Analistler çip talebinin üçüncü çeyrekten sonra toparlanacağını tahmin ediyorlar.

Dünyanın en büyük hafıza çipi ve akıllı telefon üreticisi olan şirket, ay sonunda açıklayacağı bilanço öncesi yaptığı açıklamada ikinci çeyrekte faaliyet kârının geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 14.1 trilyon won seviyesinden 600 milyon wona yani 459 milyon dolara düşeceğini öngördü.

Şirket verilerine göre bu durumun gerçekleşmesi hâlinde, Samsung 2009 yılının ilk çeyreğinde 590 milyar won kâr açıklamasından bu yana herhangi bir çeyrek dönemde görülen en düşük kârı elde etmiş olacak.

Samsung'un hisseleri erken işlemlerde %1.4 geriledi. Şirketin detaylı bilançosunu 27 Temmuz'da açıklaması bekleniyor.