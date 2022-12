Samsung'un 8 start up'ı CES 2023’te ilk kez ziyaretçilerle buluşacak

Takip Et

Samsung, CES 2023’te kendi bünyesinde başlattığı girişimcilik programı C-Lab Inside’da yer alan dört heyecan verici projeyi duyurmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda, şirketin kendi bünyesindeki start up programı C-Lab Outside tarafından desteklenen 8 start up, CES 2023’te ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.

5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas’taki Eureka Park’ta dünyanın her yerinden start up’ların yer alacağı etkinlikte ziyaretçiler, start up’ları ve yenilikçi projelerini inceleme fırsatı bulacak. Samsung ise CES 2023 etkinliği kapsamında, desteklediği bu start up’ların global pazarla etkileşime geçmesini ve potansiyel yatırımcılarla buluşmasını amaçlıyor.

Metaverse ve yeni yaşam tarzları ile ilgili projeler tanıtılacak

Samsung, 2016’dan bu yana C-Lab Inside Programı kapsamındaki projeleri dünyanın en büyük tüketici elektroniği etkinliği olan CES’te sergiliyor. 2023 yılında inovasyon, pazarlanabilirlik ve tamamlanma açısından halihazırda şirket içinde desteklenen projeler ise şöyle oldu:

Meta-Running: Kullanıcılara en uygun koşu stilini öğretmek üzere geliştirilen bir Metaverse platformu.

Porkamix: Etkileşimli konser deneyimi sunan yeni bir Metaverse platformu.

Soom: Gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan yenilikçi bir meditasyon deneyimi.

Falette: Ev tekstili ürünleri için üç boyutlu dijital dönüşüm hizmeti platformu.

Start up ve girişimler, robotik teknolojiler, yapay zeka ve daha fazlası ile öne çıkacak

Samsung’un Ekim 2018’de başlattığı C-Lab Outside, Güney Kore’deki start up ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. C-Lab Outside programıyla desteklenen start up’lara çalışma alanlarının yanı sıra Samsung çalışanlarından uzman desteği, dijital pazarlama ve finansal danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Verilen diğer destekler arasında Samsung Electronics ile potansiyel işbirliği fırsatları, CES ve KES (Korean Electronics Show) gibi etkinliklerdeki zirve ve sergilere katılım imkanları da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl desteklenen ve bu yıl CES 2023’te görücüye çıkacak girişimler arasında şunlar bulunuyor:

NdotLight: Web tabanlı üç boyutlu tasarım çözümü.

NEUBILITY: Sürücüsüz robotlar kullanılarak verilen kent içi teslimat hizmeti.

40FY: Muayeneden tedaviye uzanan süreçleri kapsayan dijital ruh sağlığı uygulaması.

CELLICO: Görme bozukluğu yaşayan hastalara yönelik mikro-biyonik göz.

Plask: Yapay zeka (AI) destekli, tarayıcı temelli hareket yakalama ve animasyon düzenleme programı.

Wrn Technologies: Jeneratif yapay zeka kullanan yazarlık ve içerik oluşturma öğreticisi.

Catius: Çocuklara yönelik çoklu diyalog özellikli yapay zeka destekli konuşma yardımcısı.

Erangtek: Çağrı kalitesini artıran, ev kullanıcılarına yönelik Nesnelerin İnterneti (IoT) destekli mikro yineleyici.

C-Lab Start up’ları CES 2023 İnovasyon Ödülleri kapsamında 29 ödül kazanarak rekor kırdı

Kasım 2022’de dünyanın en büyük tüketici elektroniği ticaret fuarı olan CES'i organize eden Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA), ‘Best of Innovation – En İyi İnovasyon’ dahil 28 ürün kategorisinde CES 2023 İnovasyon Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. C-Lab start up ve girişimlerinin projeleri, iki farklı ‘En İyi İnovasyon Ödülü’ kazanırken, 27 start up ise ‘İnovasyon Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Samsung’un girişimcilik programı C-Lab, öncü teknolojileriyle CES 2022'den 22 farklı inovasyon ödülü almaya hak kazanırken, 2023'te de 7 farklı inovasyon ödülü daha aldı.

Samsung Electronics Başkanı ve Mali İşler Sorumlusu Hark Kyu Park, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "C-Lab bünyesindeki start up’larımızın teknolojik becerilerini global arenada ispatladığını görmek bizim için mutluluk verici. CES kapsamında en çok inovasyon ödülünü bu start up’ların almış olması da bunun bir göstergesi niteliğinde. Umuyorum ki, C-Lab’de yer alan start up’lar, CES 2023’te paydaşlar ve yatırımcılarla daha aktif bir şekilde etkileşim kurarak becerilerini ve projelerini sergileyebilecekler.”

Beş yılda 500 start up ve projeyi destekleme hedefine ulaştı

Samsung, 2018 ve devamındaki beş yıl içinde C-Lab Outside aracılığıyla 300 Koreli girişimi, C-Lab Inside aracılığıyla ise 200 yeni projeyi destekleme hedefini duyurmuştu. Şirket bugüne kadar C-Lab Outside aracılığıyla 304 start up’ı, C-Lab Inside aracılığıyla ise 202 proje olmak üzere toplam 506 girişim ve projeyi destekledi. Samsung ayrıca, son dönemde kurduğu girişim ağı C-Lab Family aracılığıyla da C-Lab Outside'da gelişimini tamamlayan ve bağımsız start up'lara dönüşen ya da C-Lab'den ayrılan start up'ların Samsung ile iş birliği yapabilmesine imkan tanıyor.