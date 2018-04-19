Samut İnşaat, hız kesmi̇yor

19 Nisan 2018

Batur İLHAN

ANTALYA -Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) endeksleri, inşaat sektöründe geçen yıla göre yavaşlama yaşandığına işaret etti. Bu inşaat sektörünün büyümesinde olası bir yavaşlama gibi yorumlansa bile sektördeki büyümesini sürdüren ve yeni yatırımların artacağı beklentisine sahip bir çok firma da var. SAMUT A.Ş. bunlardan biri...

Akdeniz çanağının öne çıkan kentlerinden Antalya'da faaliyet gösteren inşaat sektörünün köklü şirketlerinden Samut İnşaat, her yıl olduğu gibi 2018'e de hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz yıl yeni projelerin sinyalini veren bölge firması, Antalya'nın kentsel dönüşüm hamlesinde de önemli bir pay sahibi. Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerin gerek resmi mecralarda gerekse de müşteri makamlarında büyük bir beğeni ve takdir aldığını belirten Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, 2018 yılının şirketleri adına tıpkı 2017'de olduğu gibi pozitif bir iş sezonu olduğunu açıkladı. İnşaat sektörünün de yüksek faizin yıla damga vurduğunu belirten Samut, sektörde yaşanan olumsuzluklara rağmen satış ve yatırım kategorisinde yükselen bir grafiğe imza attıklarını, bunu da yönetilebilir risklere karşısında attıkları cesur adımlara borçlu olduklarını dile getirdi.

Çeyrek asırlık geçmişse sahip şirket, uzun yıllar süren Konyaaltı ağırlıklı yatırımlarının ardından 2017’de şehrin yükselen bölgesi Kepez'e yönelmişti. Henüz bakir bir bölge iken Kepez'e yapılan bu yatırımlar çılgınlık gibi algılansa da Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut ve Samut Şirketler Grubu Başkanı Bekir Samut'un bu cesur hamleleri bölgenin kalitesini ve popülerliğini artırdı. Kentsel dönüşüm projeleriyle ayyuka çıkan bu değer artışı, iki kardeş iş adamının neden başarılı olduğunu belgeleyen bir nitelik oldu. Bölgede 2018 yılı ilk 3 ayı itibariyle görkemli bir konut ve iş merkezi projesini tamamlarken, yine aynı süreçte kentsel dönüşüm kapsamında yer alan Samut Taç Premium Konutları projesine hızla başladı.

"Sektörünün durması, ekonomi treninin durmasına sebep olur"

Ülke ekonomisinin büyümesinde en önemli rolü inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün oynadığını belirten Hüseyin Samut, "Türkiye’deki ekonomi vagonunun ana yükü şuanda inşaat sektöründedir. Ekonomideki büyüme en çok inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründen besleniyor. İnşaat sektörünün duraklaması ekonomi treninin durmasına sebep olacaktır. Bankaların yüksek kredi faizleri inşaat sektörünün önüne koyulmuş büyük bir taştır, kaya parçasıdır. İnşaat sektörünün ilerlemesi ve dolayısıyla ekonominin büyümeye devam etmesi için yol üstündeki bu kayanın kaldırılması gerekmektedir" dedi.

"Başarı cesaret ister"

İnşaat sektöründe iş sürecinin uzun bir maraton olduğunu belirten Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, en zor dönemlerde dahi korkmadan, yılmadan yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini söyleyerek, başarının hiçbir şekilde kolay gelmediğini ifade etti. İşini çok sevdiğini ve gece gündüz çalışmaktan büyük haz aldığını belirten başarılı İş adamı, kendilerini hiçbir şeyin alıkoyamadığını, ekonomik krizlerden kriz söylentilerine, yanı başımızda yaşanan savaşların ülkeye etkilerinden darbe girişimine kadar birçok kez karanlık senaryo çizilmesine rağmen, en kötü günlerde bile yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

“Sürekli yatırım eşittir ülke menfaati”

Yeni tamamlanan ve hala devam eden önemli projeleri olduğunu belirten Samut, sürekli yatırım döngüsü ile ülkesine ve şehrine faydalı bir şirket olduklarını belirterek: "Şu an hala devam eden ve yeni tamamladığımız önemli projeler var. Bunlardan bazılarına 15 Temmuz sürecinde başladık. O günlerdeki karanlık senaryolara rağmen biz dimdik durduk ve bugün görüldüğü gibi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Çünkü başarı cesaret istiyor. Biz Devletimizin büyüklüğünü ve gücünü biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de o korku tellallarına rağmen yeni yatırımlara devam ediyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.