Sani Enerji, 3 yılda 35 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Ziya İPEK

Enerji maliyetlerinin artmasından kaynaklı yenilenebilir enerjiye olan talep her geçen gün artarken Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulmasına katkı sağlayacak önemli yatırımlar da hayata geçiriliyor.

“Aylık 3 bin 500 ton kapasiteye çıkacağız”

Güneş panellerinin en önemli bileşenlerinden EVA filme olan talebin fazla olduğunu, Türkiye’de üretimi az olan özel bileşimli bu malzemenin üretimini gerçekleştirdiklerini aktaran Sani Enerji Teknolojileri şirket ortağı ve CEO’su Mustafa Tamer, kurulu kapasitelerinin aylık 250 ton işleyebilecek seviyede olduğunu, iki yıl içerisinde yapacakları yatırımla kapasiteyi aylık 3 bin 500 tona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sektörde iç pazarın yüzde 95’inin EVA filmi Güney Kore ve Çin’den ithal ettiğine dikkat çeken Mustafa Tamer, Sani Enerji’nin olabildiğince iç pazardaki talebi karşılayıp aynı zamanda Avrupa pazarına ve sektörde çok hızlı gelişen ve talep oluşturan Amerika Birleşik Devletleri pazarına girmeyi planladıklarını kaydetti. Mustafa Tamer, “Yenilenebilir enerji sektöründe yan sanayisi olmanın da avantajıyla ihracat konusunda ülkemizin lojistik avantajlarını kullanarak kısa sürede ciddi rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“EVA film üretimi her yıl yüzde 10 artıyor”

Türkiye’de EVA granülü üretebilen 5-6 firma olduğunu, nihai ürün kullanımının her yıl yaklaşık yüzde 10 artış ivmesine sahip olduğunu kaydeden Mustafa Tamer, sektörün talepleri doğrultusunda dayanıklı ve güvenilir güneş filmleri POE ve EVA ile POE’nin birlikte işlendiği EPE gibi farklı ürünler talep edildiğini, yeni yatırımlarla bu bileşeni de üretebilecek makine aksamını tesislerine kazandıracaklarını vurguladı.

Bu yılın Nisan ayında sektöre tamamen öz sermayeleriyle girdiklerini aktaran Mustafa Tamer, ürettikleri malzemenin kimya bazlı olmasından kaynaklı akademik anlamda bir kimya profesörüyle iş birliği yaparak Ar-Ge konusunda yapabileceklerini araştırdıklarını ifade etti. Mustafa Tamer, hâlihazırda kullandıkları ve tamamen revize ettikleri makine parkurlarının Alman üretimi olduğunu, operatörlerin de konusunda çok bilgili ve tecrübeli olduklarını vurgulayarak ArGe konusunda bazı gelişmeler de kaydettiklerini söyledi.

“Sektör iyi bir ivme kazanacak”

Yenilenebilir enerji sektörünün ciddi bir ivme kazandığını ve bu ivmenin daha da artacağını dile getiren Mustafa Tamer, “Ülkemiz, konumu ve bugüne kadar ki yatırımlarıyla sektörde Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada 3. sırada. Bu konuda daha fazla destek almak ve yerli EVA üreticilerini koruyacak önlemler alınması gerekiyor.

Hâlihazırda panel üreticilerinin büyük bir çoğunluğu Çin ve Güney Kore ürünlerini tercih ediyor” diye konuştu. Tamer, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında karbon emisyonlarını azaltan çevreci yaklaşımların her geçen gün daha da önemli hale geldiğini dile getirerek bu alanlara yatırım yapan yerli üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.