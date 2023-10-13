SANKO Enerji, dijital zirvede sürdürülebilirlik hedeflerini anlattı

Zirvede ‘Şirketlerin Sürdürülebilirlik Adımları ve Gelecek Dönem Hedefleri’ konulu panele katılan SANKO Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen, “Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyümüzü koruyacağız” dedi.

SANKO Enerji’nin gelecek dönem hedefleri ve sürdürülebilirlik konusunda atılan adımlarına yönelik bilgi veren Yener Esen, “Türkiye’nin en büyük uluslararası yenilenebilir enerji şirketi olma hedefiyle ilerlediklerini belirterek “SANKO Enerji’nin hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji santrallerinden toplam 1000 MW kurulu güce sahip olduğunu anımsatan Esen, “Bu kurulu güce 2008 yılından bugüne kadar geçen 15 yılda ulaştık” ifadelerini kullandı.

2021'de Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini kurmak için çalışmalara başladıklarını da anlatan Esen, “Sürdürülebilirliği sadece çevre odağında tutmayarak, sosyal ve yönetişim konularıyla da net sıfır yerine net pozitif bir etki oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.