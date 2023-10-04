Sanko, enerji kapasite artırımını Vestas türbinleri ile yapacak

Sanko Enerji’nin Karaman’da bulunan ve toplam 50 MW’lık kurulu güce sahip iki rüzgar enerji santralinin kapasitesi, dünyanın önde gelen türbin firmalarından Vestas’dan tedarik edilecek toplam 24.8 MW güce sahip 4 yeni türbinle artırılacak.

Vestas, türbinlerin tedarikinin yanı sıra kurulumlarını da gerçekleştirecek. 2024’ün üçüncü çeyreğinde teslimi, son çeyreğinde de devreye alınması planlanan türbinlerin tedarikine dair imza töreni Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, Sanko Enerji CFO’su Evren Güvenç ve Vestas Türkiye Genel Müdürü Levent İshak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kapasite 125 MW olacak

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, “Vestas, enerjide sürdürülebilir büyüme arayışımızda çok kıymetli bir iş ortağı oldu. Bugün, Akyel 1 ve Akyel 2’de mevcut 50 MW’lık rüzgar santralimize eklenecek 24,8 MW’lık rüzgar santrali için kapasite artırım anlaşmasının imzalanmasını kutluyoruz.

Geçen ayın ortasında 50 MW’lık güneş santralimizi de hibrit sistem olarak Akyel rüzgar santralimize entegre ederek buradaki toplam kapasitemizi 100 MW’a çıkarmıştık. Bu son rüzgâr kapasitesi artışıyla birlikte yalnızca Akyel tesisimiz tek başına 125 MW’a ulaşacak. Sanko Enerji olarak mevcut 1.000 MW kurulu kapasitemizi önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkarmak gibi cesur bir vizyonumuz var.

Öncelikli odak noktamız rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmaya devam etmek olacak. Vestas’ın da bugün ve gelecekteki bu büyüme yolculuğumuzda önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi. Vestas Türkiye Genel Müdürü Levent İshak da EnVentus platformundan Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 150 MW’ın üstünde ürün siparişine imza attıklarını belirtti.