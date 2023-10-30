SANKO Holding, Milli Okçu Aydın’ın sponsoru oldu

Başak Nur GÖKÇAM

Sponsorluğun imza töreninde konuşan Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın, “2015 yılının sonuna doğru, babamın çalıştığı yerde tanıştığı milli okçu Naci Yenier ile antrenman sahasında buluşarak yaptığı atışları izlemeye bir arkadaşımla birlikte gitmiştim. Soğuk bir havada tek başına 50 metreden atışlar yapıyor ve okların çoğunu hedefin ortasındaki sarıdan vuruyordu. Onun bu kadar iyi atışlar yapması bana içimden ‘Okçuluk galiba çok kolay bir spor, ben yapsam herhalde birkaç ayda hepsini 10’dan vururum’ dedirtmişti.

Her şey böyle başladı ve hızlı bir şekilde dünya şampiyonluğu da dahil olarak birbirinden önemli başarılarla devam etti” dedi. Spora başladığında bunu bir hobi gibi görmediğini belirten Yiğit Caner Aydın, “Sporla insanlara rol model olmayı, ülkemdeki spor iklimini bir parça değiştirebilmeyi ve sporun tam zamanlı bir iş olabileceğini topluma anlatabilmeyi hayal ettim.

Milli formayı giydiğimde de kendimi hep bir elit sporcu seviyesinde gördüm ve gösterdim. Bu vizyona yakışan bir sponsorluk en büyük hayallerimden biriydi. Amatör branş olarak adlandırılan bir branşın sporcusu olarak profesyonel bir yaklaşımla yapılan bu sponsorluk anlaşması ve basın lansmanı ülkemize çok büyük bir örnek olacak nitelikte. Adil Sani Konukoğlu Bey’in ve SANKO ailesinin spora kattıkları tüm değerler ve destekler için çok teşekkür ediyorum. ‘Yapabileceğinin en iyisini hedefle’ sloganıyla çıktığım yolculukta, yeni hedefler için SANKO ailesi artık benimle birlikte” diye konuştu.

“Gençlere katkısı olan projeler önceliğimiz”

Sponsorluğa ilişkin konuşan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da “119 yıldır toplumumuza karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde katma değer yaratacak çalışmalar yürütme gayretimiz hiç azalmadı, aksine artıyor. Eğitimde, kültür-sanat alanında ve sporda özellikle gençlere katkısı olan projelere öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.