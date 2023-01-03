SANLAB, IDEF 2023’te 6 Eksenli Hareket Platformu’nu tanıtacak

Dünyanın en büyük dört savunma sanayi fuarından biri olan ve en yeni ürün ile teknolojilerin sergilendiği, 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF’23), 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek fuara katılacak olan robotik teknolojiler üreticisi SANLAB, savunma ve otomotiv sanayi alanlarında kullanılan gerçek zamanlı robotik teknolojik ürünlerini görücüye çıkartacak.

Yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak

Türk ve dünya savunma sanayinin bir araya geleceği IDEF’23 hakkında açıklamalarda bulunan SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek; fuarın çok önemli iş birliklerine zemin hazırlayacağının altını çizdi. SANLAB olarak 2019 ve 2021 yıllarında da IDEF’e katıldıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini hatırlatan Kükrek, üretimini ve millileştirilmesini gerçekleştirdikleri 6 Eksenli Hareket Platformu’nun savunma sanayi için tasarlanmış SMotion-1500 6DOF, SMotion-1800 6DOF, SMotion2500, SMotion-3000 6DOF hareketli platform modellerinin ve SMotion150-E2D Stabilizatör’ün katılımcılara tanıtılacağı bilgisini verdi.

Uluslararası fuarlarda Türkiye’yi gururla temsil eden SANLAB, özellikle savunma sanayi alanında 2022 yılında gerçekleştirilen Euronaval ve Saha Expo gibi fuarlarda yer alarak gerçek zamanlı robotik teknolojilerini binlerce katılımcıyla buluşturdu. Savunma alanındaki millileştirme hamlesine katkı vererek Türkiye’nin bu konudaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırılmasını hedefleyen SANLAB, katıldığı fuarlarda yerli ve milli test platformlarını dünyaya tanıtmaya devam etti.