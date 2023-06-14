Sanofi’den ilaç sektöründe bir ilk

Sanofi Türkiye, bugün gerçekleşen basın toplantısında, yerli üretim konusunda imza attığı önemli bir yatırımı daha kamuoyuyla paylaştı. Günümüzün kronik hastalıkları arasında sayılan iyi huylu prostat büyümesi alanında hastanın tedaviye uyumunu olumlu yönde destekleyen bir üretim teknolojisini, 3 yıl süren bir hazırlık aşamasının ardından Sanofi’nin Lüleburgaz fabrikasına ve Türkiye ilaç endüstrisine kazandırdı. 3 katmanlı tablet üretim teknolojisi Türkiye ilaç sanayisi için bir ilk olma özelliğine sahip.

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, “Sanofi olarak Türkiye’deki 65 yıllık ayak izimizle ülkemizde üretiyor, sağlık çözümleri sağlıyor ve yatırım yapıyoruz. Teknoloji öyle bir hızla ilerliyor ki, hastalara en gelişmiş tedavi çözümlerini sunmak ve sektörünüze öncülük etmek istiyorsanız, yatırımlarınızı sürekli kılmak zorundasınız. Bugün açıkladığımız yatırım ve teknoloji transferi sayesinde, dünyada sadece 8 ilaçta bulunan 3 katmanlı tablet üretim teknolojisini Lüleburgaz fabrikamıza ve ülkemize kazandırdık. Ürünümüzü Türkiye’de üretmeye başlayarak, yılda 110 milyon Euro’ya ulaşan yerel üretimimizle ülke ekonomisine katkımızı artan şekilde sürdürmek bizim için bir mutluluk ve gurur kaynağı.”

Hastanın yaşam kalitesini ileriye taşıyan teknoloji

Türkiye’ye Sanofi’nin yatırımı ve teknoloji transferi sayesinde ilk kez kazandırılan Geomatrix teknolojisi 3 katmanlı tablet formunda bir ilacı mümkün kılıyor. Üç katmanlı tabletlerde, çekirdek bölümünde etkin madde yer alırken bu madde alt ve üst katmanda bulunan iki tabaka tarafından sarılıyor. Böylelikle, gün içinde birden fazla ilaç almak yerine alacağınız tek ilaç 24 saati kapsayan bir etkiye sahip oluyor. Bu özelliği ile hastalar açısından fark yaratan teknoloji, istenmeyen etkilerin de en aza indirilmesini sağlıyor.

Hazırlık 3 sene sürdü, ekip Fransa’da eğitim aldı

Bugün Sanofi’nin dünyadaki 3. büyük üretim tesisi olan, Türkiye’deki her 7 kutu ilaçtan birini üreten ve ürünleri aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Japonya’nın da bulunduğu 49 ülkeye ihraç edilen Lüleburgaz fabrikasında, bu teknoloji transferi için 3 yıllık bir hazırlık süreci yaşandı. Oluşturulan yeni ekip Fransa’nın Lyon kentindeki Tours fabrikasına giderek eğitimler aldı. Fabrikada bu üretim için özel bir alan oluşturuldu. 3 katmanlı tablet baskı teknolojisine sahip baskı makinesinin kurulumunun ardından tesis bu özelliğe sahip tablet üretebilme yetkinliği kazanmış oldu. Elde edilen verileri içeren teknik dosya hazırlanıp T.C. Sağlık Bakanlığı’na sunuldu ve Bakanlık onayı ile birlikte ticari üretimler Mart 2023’te başladı.