Sanovel'e bir kez daha FDA onayı

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan aldığı onayla İstanbul Silivri’de bulunan Ar-Ge Merkezi ve Üretim Kampüsü’ndeki süreçlerin uluslararası standartlara uygunluğunu yeniden tescilleyen şirket, küresel pazardaki stratejik konumunu güçlendirerek ABD’deki gücünü katlamayı hedefliyor. Türk ilaç sektöründe tam 40 yıldır faaliyet gösteren Sanovel, 2018 yılında majör ve kritik bulgu olmadan FDA onayı alan ilk ve tek Türk ilaç firması olarak bir ilke imza atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen rutin denetim sonrasında Sanovel, bir kez daha yüksek bir başarı oranı ile ikinci kez FDA onayı almayı başardı. Sanovel CEO’su Hülya Yalın; “FDA onayı, ABD pazarına gıda, ilaç, medikal cihaz gibi ürünler sunan firmaların alması gereken çok kritik bir belge. Biz 2018 yılında majör ve kritik bulgu olmaksızın FDA onayını almış ilk ve tek Türk ilaç firması olma başarısını göstermiş, ABD pazarına giriş yapmıştık. Bu yıl da FDA’nın rutin olarak tekrarladığı denetim sürecinden başarıyla çıkarak ikinci kez onay aldık” dedi.