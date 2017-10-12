SAP Forum İstanbul kapılarını açtı

12 Ekim 2017

İş yazılımları firması SAP, bir BT etkinliği olan SAP Forum İstanbul'da teknoloji ve iş dünyasını bir araya getirdi. Bin 600'ün üzerinde kuruluş ve 5 binin üzerinde profesyonelin katılımı ile SAP Forum İstanbul kapılarını 12 Ekim Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde açtı. Forum, bu yıl "Digital Business" temasıyla düzenleniyor.



Forumun açılışında konuşan SAP Türkiye Genel Müdür Uğur Candan, şirketin, dünyadaki dönüşümü öngörerek son beş yılda bulut bilişim ve yeni nesil teknolojilere 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını söyledi. Candan, "Bugün SAP dünyada 135 milyon bulut kullanıcısına ulaştı. Bu rakamla dünyada en çok B2B müşterisine sahip şirket konumunda. SAP olarak 4 yılda iki kat büyüdük, bulutta ise son bir yılda 3 katı büyüme kaydettik. Her gün 250 bin çalışan güne bizim sistemlerimizi kullanarak güne başlıyor" diye konuştu.

"Tarımsal üretimin yüzde 40'ı çöpe gidiyor"

SAP Türkiye ile yürüttükleri dönüşüm projelerini katılımcılar ile paylaşan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin şunları kaydetti:

"Operasyonumuzun üç kilit noktası var, bunlar; tedarik zinciri, müşteri deneyimi ve üretici. Tedarik zincirimizi dijitalleştirdik, yapay zeka çalışmalarımız ile bu zinciri çok daha kolay ve takip edilir bir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizi Omni-channel ile takip edip, her yerde onların yanındayız. Tedarikçilerimizi sisteme entegre ederek üretim planlamalarına kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de tarımda üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 40'ı tarladan tüketicinin sofrasına ulaşamadan çöpe gidiyor. SAP ile bu soruna bir çözüm bulmak için yola çıktık ve öncelikle küçük üreticileri odağımıza alarak Bursa Yenişehir'de bir pilot proje başlattık"

"Çalışanlarımızın yüzde 70'i Y kuşağı"

Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Önder Korkmaz ise yaklaşık 100 bin çalışan istihdam eden Koç Holding'in, İnsan Kaynakları alanındaki dijital dönüşümünü anlattı. Korkmaz, şöyle konuştu:

"90 yıllık şirketimizde çalışanlarımızın yaş ortalaması 34. Daha mobil, daha connected ve sosyal bir iş gücümüz var. Çalışanlarımızın yüzde 70'i Y kuşağı. Çalışan ve şirketler arasındaki ilişkinin dinamikleri değişiyor. SAP'nin SuccessFactors ürünü ile tüm sistemimizi değiştirdik. Saha çalışanlarımızı da mobilize ettik, değişimi tek noktadan bütün operasyonumuza yaydık. SAP'yi tam bir partner olarak görüyoruz, daha çalışan merkezli bir yapı kurma yolculuğunda onlarla birlikte ilerliyoruz"

SAP Ödülleri sahiplerini buldu

Bu arada, SAP Forum'da geleneksel "Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri" de sahiplerini buldu. Bu yılki ödülleri Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile İttifak Holding CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Durmuş Ali Topak kazandı.